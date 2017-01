Az ónos eső veszélyeire figyelmeztetnek

Az ónos eső veszélyeire figyelmeztetett az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedden Budapesten, a két szervezet közös sajtótájékoztatóján. Elhangzott: az éjszaka a legmagasabb riasztási fokozat is érvénybe léphet.



Gál Kristóf, az ORFK szóvivője azt hangsúlyozta, hogy senki ne rutinból közlekedjen, akár autós, akár gyalogos, akár kerékpáros. Az autósoknál fontos a nagyobb követési távolság és a sebesség megfelelő megválasztása - tette hozzá.



Hajdu Márton, az OKF szóvivője kiemelte: a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint az éjszaka akár a legmagasabb riasztási fokozat is érvénybe léphet az ónos eső miatt. Közölte: a katasztrófavédelemnél és a rendőrségnél is működik az országos irányító törzs.