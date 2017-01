Az ónos eső veszélyeire figyelmeztetnek

Az ónos eső veszélyeire figyelmeztetett az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedden Budapesten, a két szervezet közös sajtótájékoztatóján. Elhangzott: az éjszaka a legmagasabb riasztási fokozat is érvénybe léphet.



Gál Kristóf, az ORFK szóvivője azt hangsúlyozta, hogy senki ne rutinból közlekedjen, akár autós, akár gyalogos, akár kerékpáros. Az autósoknál fontos a nagyobb követési távolság és a sebesség megfelelő megválasztása - tette hozzá.



Arra kérte az embereket, hogy figyeljenek egymásra, és a balesetek elkerülése érdekében adott esetben azokat is engedjék el, akikkel szemben nekik lenne elsőbbségük, mert lehet, hogy az érintettek nem tudnak megállni.



Ha egy autó megcsúszik, általában a hátulja mozdul el. Ilyenkor nem fékezéssel kell korrigálni, hanem a gáz elvételével és ellenkormányzással - adott vezetéstechnikai tanácsot Gál Kristóf.



A párásodás miatt fontos az ablakok időnkénti lehúzása, a levegő cseréje és a szélvédőre irányítása.



A rendőrség azt ajánlja, hogy a kerékpárosok inkább tolják haza a járművüket.



Aki teheti, ne induljon el otthonról a zord időjárási körülmények között - tanácsolta, hozzáfűzve: ha valakinek muszáj útra kelnie, azt teli üzemanyagtartállyal tegye, és legyen nála élelem. Probléma esetén a 107-es vagy a 112-es segélyhívók tárcsázásával lehet segítséget kérni - jegyezte meg Gál Kristóf.



Hajdu Márton, az OKF szóvivője kiemelte: a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint az éjszaka akár a legmagasabb riasztási fokozat is érvénybe léphet az ónos eső miatt. Elsősorban azokat fenyegeti veszély, akik éjjel vagy hajnalban indulnak útnak - tette hozzá.



A jegesedés nemcsak a lakosságnak okozhat problémákat, hanem a szolgáltatóknak is - szögezte le. Az esetleges vezetékszakadások, vasúti problémák miatt komoly fennakadások, késések fordulhatnak elő.



Közölte: a katasztrófavédelemnél és a rendőrségnél egyaránt működik az országos irányító törzs, amelynek feladata az intézkedések összehangolása.



Hajdu Márton arra kérte az embereket, hogy kövessék a hatóságok tájékoztatóit.