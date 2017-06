Az Opimust beperelte a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete

A tájékoztatás szerint a peres eljárást a Fővárosi Törvényszék folytatja le.



A Tebész álláspontja szerint a társaság jogsértő feltételeket szabott meg a közgyűlésen való részvételhez, így az ott hozott határozatok is jogellenesek.



Az érdekvédő szervezet honlapján közzétett tájékoztatás szerint a közgyűlési meghívót a jogszabályi előírással ellentétes, a részvényeseket félrevezető tartalommal jelentették meg, abban ugyanis előzetes regisztrációhoz kötötték a közgyűlésen való megjelenést. Az éves közgyűlés az alacsony részvétel miatt sikertelen volt, a megismételt közgyűléshez pedig feltételül szabták, hogy azon csak azok a részvényesek vehetnek részt, akik már az elsőre is jelezték részvételi szándékukat. A legsúlyosabb törvénysértést a Tebész szerint akkor követte el a tőzsdei cég vezetése, amikor a megjelent és törvényes jogaival élni kívánó kisrészvényest - a Tebész képviselőjét - nem engedte regisztrálni a megismételt közgyűlésre.



Az Opimus május 2-i, megismételt éves rendes közgyűlésén a 2016. évi beszámolók elfogadása mellett új tisztségviselőket is választottak.



Az Opimus Group Nyrt. részvényeivel a BÉT standard kategóriájában kereskednek, a papír a keddi tőzsdenapot csaknem 15 százalékos erősödéssel, 86 forinton zárta, ez az elmúlt egy év legmagasabb árfolyama, a legalacsonyabb 11 forint volt.