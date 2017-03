Az ügynökneveket tartalmazó mágnesszalagok kezelését is átvenné a Történeti Levéltár

Elkészült a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) közös szakértői munkacsoportjának jelentése az 1990 előtti állambiztonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött adatállományának tudományos vizsgálatáról.A mágnesszalagok létére először az 1995-ben létrehozott Iratfeltáró Bizottság hívta fel a nyilvánosság figyelmét, majd az állambiztonsági iratok átadása teljesítésének értékelésére 2007-ben felállított Szakértői Bizottság jelentése foglalta össze a diktatúra állambiztonságának számítógépes nyilvántartási rendszereiről akkor tudottakat. Ezt követően 2009-ben jött létre az ún. első mágnesszalag-bizottság, amely a szalagokon talált adatállományokat informatikus szakértők bevonásával lementette, és a helyreállítást követően a jelenlegi számítógépes rendszerekkel rész-ben olvashatóvá tette. A második mágnesszalag-bizottság pedig a lementett adatállományok közül az ún. „H" (hálózati) adattárnak papírra nyomtatását végezte el -idézte fel az előzményeket a jelentésében a NEB.A munkacsoport célja, hogy a lehető legpontosabban egészülhessenek ki azok a levéltári források, amelyek az állampolgárok minél teljesebb információs kárpótlását, valamint a tudományos kutatást és múltfeltárást egyaránt szolgálják. Javaslataink az ennek érdekében szükséges jogszabályi környezet kialakítására és a minősített adatok felülvizsgálatának megindítására irányulnak - írják.A kívánatos cél úgy érhető el hatékonyan, ha a Történeti Levéltár a továbbiakban már nemcsak állambiztonsági, hanem nemzetbiztonsági iratokat is őrző szaklevéltár lesz. Az információs kárpótlást azonban a továbbiakban is csak a volt és minősített adatot nem tartalmazó állambiztonsági iratok esetén kell biztosítani. A demokratikus, jogállami keretek között működő nemzetbiztonsági szolgálatok levéltári anyagainak megismeréséről és kutatásáról a levéltári törvény előírásai alapján kell gondoskodni.Lehetővé kell tenni, hogy a Történeti Levéltár, ha nem is főszabályként, de minősített iratokat is átvehessen.