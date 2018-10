Azbej Tristan: Magyarország törődik az üldözött keresztényekkel

Magyarország törődik az üldözött keresztényekkel - mondta Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára pénteken Budapesten, amikor azt a 187 közel-keleti keresztény fiatalt köszöntötte, akik a magyar állam ösztöndíjasaiként szeptemberben kezdték meg tanulmányaikat különböző magyar egyetemeken.



Azt államtitkár úgy fogalmazott: jó hírünk van, "mi magyarok törődünk veletek", "imádkozunk értetek és szolidárisak vagyunk veletek". Hozzátette: ez a jó hír nemcsak az itt tanulóknak szól, hanem családtagjaiknak, barátaiknak és nemzeteiknek is.



Azbej Tristan kitért arra: ma a kereszténység a legüldözöttebb vallás, a keresztényüldözés több mint 200 millió embert érint a világon. Ez a "világ szégyene", és alig esik szó róla. Magyarország nem nagy ország és nem is a leggazdagabb országok közül való, de segít, és nemcsak itt, Magyarországon, hanem a lakóhelyükön is támogatja az üldözötteket.



A tanévkezdő szentmisét Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be, aki a diákokat köszöntve kiemelte: a Magyarországra érkezett fiatalok "Krisztus követei", az "evangélium melletti hűség példái", akik jelenlétükkel a közel-keleti keresztények bátor helytállására emlékeztetnek.



"Kényelemhez és megalkuvásokhoz szokott vidékünkön már a jelenlétetek is önvizsgálatra indít, és arra tanít, hogy egy keresztény soha ne szégyelljen tanúságot tenni hite mellett" - fogalmazott.



"Tudom, hogy az elmúlt években véres háborúk dúlták fel hazátokat, sátáni erők törtek rátok, pusztították ősi városaitokat, szétrombolták otthonaitokat, iskoláitokat, kórházaitokat és templomaitokat", legyilkolták vagy menekülésre kényszerítették a lakosságot - mondta.



Cserháti Ferenc reményét fejezte ki, hogy a fiatalok az elszenvedett megpróbáltatások után Magyarországon ismét megérzik az "otthon melegét", barátokra találnak, és örömüket lelik a tanulásban.



Az ösztöndíjasok tavaly szeptemberben, illetve idén kezdték meg tanulmányaikat. A diákok a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem, az egri Eszterházy Károly Egyetem és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói lesznek. A hallgatók többsége mérnöki, műszaki, illetve egészségügyi tanulmányokat folytat majd.