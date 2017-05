Bakondi: a magyarok nem támogatják migránsok betelepítését

A magyar társadalom nem támogatja a migránsok betelepítését és azt sem, hogy a kérdésről egy brüsszeli központban döntsenek - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója csütörtökön Tatabányán.



Bakondi György a nemzeti konzultációról tartott országjáró fórumsorozat keretében, kétszázötven ember előtt hangsúlyozta: a rászorulóknak védelmet kell adni, de nagy tömegek ellenőrizetlen beáramlása nem előnyös.



Nem szabad behozni Európába a válságövezetek problémáit, azokat humanitárius segítséggel ott kell megoldani, ahol keletkeztek - mondta. Ha egy uniós ország abban dönthet, hogy befogad migránsokat, akkor dönthessen abban, is ha nem kívánja ezt megtenni - tette hozzá.



"A jelenlegi helyzetben az ország belbiztonságával kapcsolatban azt az elvünket támadják, hogy nem lehet belbiztonságról beszélni, ha nem tudjuk kik és miért lépik át az államhatárt" - fogalmazott Bakondi György.



Szólt arról, hogy más országok tapasztalatait figyelembe véve látták, hogy a menekültek megállításában élőerős őrizet nem vezet eredményre, műszaki akadályrendszert kell építeni.



Bakondi György azt mondta, másfél millió migráns jutott be az Európai Unióba, közöttük képzett katonák, titkosszolgálatok tisztjei és a csalódott embereket befolyásoló hittérítők is. Az ellenőrizetlen beáramlás több olyan esemény bekövetkezésében játszott szerepet, melyeknél súlyosan sérült a közbiztonság - tette hozzá.



A tanácsadó szerint az Európai Uniónak nincsenek olyan döntései, amelyek a migráció megállítását szolgálják, ugyanakkor az Európai Bíróság hamarosan dönt 106 ezer migráns kötelező szétosztásáról, és ellenőrzött adatok szerint 3 és fél millió migráns várakozik Törökországban.