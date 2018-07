Bakondi: Boszniában a 2015-öshöz hasonló helyzet alakult ki

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint Bosznia-Hercegovinában nagyon feltorlódtak a migránsok, ezért a "2015-öshöz hasonló" helyzet alakult ki.



Bakondi György kedd este az M1 aktuális csatornán beszélt arról, hogy a magyar határ lezárása után sokáig bizonytalan volt, merre indulnak a migránsok, de mostanra az lett a fő irány, amely Albánián, Montenegrón, Bosznia-Hercegovinán, Horvátországon és Szlovénián keresztül Olaszország felé vezet.



A horvát rendőrség szigorúan őrzi a határt, a szlovén, ha lehet, még szigorúbban - fogalmazott, hozzátéve: Bosznia-Hercegovinában az egyébként is lassú kormányzati döntéshozatal és a rendőri erők alacsony száma miatt is "közel tarthatatlan" állapotokat idézett elő a sok migráns érkezése.



A belbiztonsági főtanácsadó jelezte, hogy ez a helyzet igényli az európai segítségnyújtást és Magyarország is mindent megtesz erejéhez képest, mert a balkáni stabilitás hosszú távon meghatározza Európa stabilitását is.



Közölte: az illegális migránsok nem akarnak Bosznia-Hercegovinában maradni, tovább akarnak jutni, elsősorban Németországba vagy Svédországba.