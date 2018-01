Bakondi: eddig 650-en kíséreltek meg illegális határátlépést idén

Az idén eddig 650 migráns kísérelte meg a magyar határ illegális átlépését, ami időarányosan az elmúlt évi folyamatokkal azonos értéknek felel meg - mondta Bakondi György az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hozzátette, oltalmazotti státuszt kapott 70 olyan migráns, aki tranzitzónában nyújtott be menekültkérelmet.



Emlékeztetett arra: 2015, vagyis a migránsválság kezdete óta egyaránt megerősödött az illegális és tömeges bevándorlás megakadályozásának fizikai és jogi háttere, ugyanakkor az úgynevezett Stop Soros jogszabálycsomag az akadályokat tovább bővítené.



E szerint regisztrálnia kellene azoknak a szervezeteknek, amelyek segítik vagy finanszírozzák az illegális bevándorlást, a külföldről kapott támogatásuk után pedig 25 százalékos határvédelmi illetéket kellene fizetniük.



Továbbá a magyar határ 8 kilométeres körzetétől, adott esetben pedig Magyarországtól is távol lehetne tartani a migrációt segítő szervezeteket, illetve személyeket - ismertette.



A Kossuth rádió csütörtöki, 180 perc című műsorában Bakondi György azt mondta: Magyarország nem akar bevándorlóországgá válni, ám ez nem azt jelenti, hogy nem nyújt segítséget azoknak, akik bajba jutottak.



Arról is szólt: Európában sokan ragaszkodnak még mindig ahhoz az állásponthoz, hogy a korlátlan befogadás és az integráció jelent megoldást, ugyanakkor egyre növekszik azon politikai vezetők száma, akik a magyar kormánnyal összhangban a külső határok őrizetének erősítésében hisznek.