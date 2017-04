Bakondi: élénkül a forgalom a balkáni útvonalon

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint némileg élénkült a forgalom a balkáni embercsempész-útvonalon.



Bakondi György az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában azt mondta, a környező országokból származó információk alapján élénkülés figyelhető meg, és most már nemcsak a magyar-szerb-román hármas határon, hanem több területen is próbálkoznak illegális bevándorlók átjuttatásával.



Ugyanakkor más útvonalak is felmerültek már Bakondi György szerint, voltak, akik Horvátország, és voltak, akik Montenegró felé próbálkoztak nyugatra jutni.