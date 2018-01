Bakondi György: az ENSZ migrációs tervezetében visszaköszönnek az unió elképzelései

Az ENSZ készülő, migrációval foglalkozó határozattervezetében kísértetiesen visszaköszönnek az Európai Unió elképzelései, amely ellen a magyar kormány is harcol - mondta Bakondi György az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hangsúlyozta, a magyar kormánynak mérlegelnie kell, hogy mit tesz ebben a helyzetben.



Kiemelte: az ENSZ főtitkárának a készülő migrációs tervezettel kapcsolatos gondolatai korántsem támogatottak a világban. A magyar kormány is tiltakozott az ellen, hogy az ENSZ főtitkára konszenzus nélkül, mint saját álláspontját hirdeti a világszervezet fórumain.



Bakondi György kitért arra, hogy Németországban a kormányalakításra készülő pártok körében is visszatérő feszültséget okoz a migráció kérdése.