Baktériumot találtak a Lidl ásványvízében - Visszahívja a Lupilu vizeket a Vivienvíz Kft.

Visszahívja a Vivienvíz Kft. azokat az általa gyártott Lupilu elnevezésű szénsavmentes ásványvizeket, amelyek a Lidl sajátmárkás termékeiként vannak jelen az áruházlánc polcain - közölte a gyártó hétfőn az MTI-vel.A közlemény szerint a Vivienvíz Kft. a literes kiszerelésű,visszahívásáról azért döntött, mert az általa és a Lidl Magyarország megbízásából végzett utóellenőrző vizsgálatok ellentétes eredményt mutatnak.Az egymásnak ellentmondó értékek miatt az Országos Közegészségügyi Intézettől kontrollvizsgálatot is kértek, amelynek eredményeiről a cég a közvéleményt is tájékoztatni fogja.Kiemelték, hogyHozzátették: a termék áprilisban került az áruház polcaira, és azóta semmilyen visszajelzés vagy panasz nem érkezett sem a Lidl Magyarországhoz, sem pedig a palackozó üzemhez.A gyártó hangsúlyozta, hogy saját laboratóriumában a Lupilu sajátmárkás terméket a gyártás során háromóránként ellenőrzik, valamint a késztermékeket rendszeresen vizsgáltatják akkreditált laboratóriumokban is. A Lupilu termékek gyártása esetén minden tételnek akkreditált mérési eredménnyel kell rendelkeznie.A Lidl Magyarország az MTI megkeresésére közölte, hogy a visszahívás a minőségüket 2019. március 27-ig megőrző ásványvizeket érinti. A vásárlók ezeket a termékeket szavatossági időtől függetlenül, bármeddig, bármely Lidl áruházba visszavihetik, az áruházlánc a vásárlást igazoló blokk nélkül visszaveszi, értékét maradéktalanul megtéríti.Kiemelték, hogy amint tudomást szereztek arról, hogy a termék fogyasztása nem biztonságos, haladéktalanul levették a polcokról. Egyúttal megkezdték az érintett termékek visszagyűjtésének kommunikációját a vállalat weboldalán , valamint az érintett áruházakban kihelyezett plakátokon.