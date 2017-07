Balaton - fizetőssé vált az északi part korábbi legnagyobb szabadstrandja

Az úttörős időkben, majd a rendszerváltást követő első években is zártan működő gyermekváros strandját Bogó Ágnes főigazgató nyitotta meg 22 évvel ezelőtt a külső látogatók előtt. Az akkor Gyermek és Ifjúsági Centrum néven működő intézménybe gyakorlatilag szabadon bemehetett bárki, mert a főkapun kívül azzal átellenben a 71-es főút másik oldalán volt egy ajtó gyalogosoknak, bicikliseknek. Később, a bicikliút elkészülte után Zánka felől is nyitottak egy biciklis, gyalogos bejáratot.Az utóbbi években elindult egy bezárkózási folyamat. Az "Új Nemzedék Központ" korszak idején lezárták a 71-es főút melletti "kiskaput", majd a közben az Erzsébet Táborok Alapítványhoz került "Zánkai Sport- és Rendezvényközpontban" megszüntették a Zánka felőli gyalogos, biciklis bejutási lehetőséget, most pedig még drasztikusabb lépést tettek.a Balatontipp.hu regionális hírportálon!