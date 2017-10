Balog: nem csak a nyugdíjkorhatárt betöltők kapnak nyugdíjprémiumot

Balog Zoltán az idősek világnapja alkalmából mondott beszédet és adott át díjakat, elismeréseket. Megerősítette: a nyugdíjprémiumot és az egyszeri kiegészítést is a novemberi nyugdíjakkal együtt fizetik ki.



Az intézkedés 2 millió 750 ezer embert érint; például azokat is, akiknek az ellátását a nyugdíj alapján számítják, köztük a megváltozott munkaképességűeket vagy a fogyatékossági ellátásban részesülőket, a politikai rehabilitáltakat, az özvegyi nyugdíjasokat. Átlagnyugdíjjal számolva novemberben 24 ezer forinttal többet kapnak az érintettek - jelezte a miniszter.



Balog Zoltán kitért arra is: 2011 és 2017 novembere között a nyugdíjak 26 százalékkal emelkedtek.