Balog: nőtt a pedagógusképzésre jelentkezők száma

Balog Zoltán hétfőn Budapesten, a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjak ünnepélyes átadásakor hangsúlyozta: a gyerek után a tanár a legfontosabb köznevelési szereplő, a tanár az, akin "majdnem minden múlik", és nemzetstratégiai fontosságú, ami az osztálytermekben történik, ezen múlik, milyen lesz a jövő.



Mint mondta, egyre jobb tanárokra van szükség, akik képesek új tudásterületeket, kompetenciákat, készségeket elsajátítani a 21. században a sikeres oktatáshoz. Hozzátette: a jó tanár ugyanakkor odafigyel tanítványaira, és fel tudja kelteni a diákok tudásvágyát, így tudják őket motiválni, inspirálni.



A miniszter felidézte: az ösztöndíjat azzal a céllal indították el, hogy a tanárnak készülő dákok nyugodtan készülhessenek erre a hivatásra.



Mint mondta, 2017 novemberében 1481 hallgató rendelkezett Klebelsberg-ösztöndíjjal, most további 651 hallgató szerezte meg arra a jogot, vagyis összesen 2132-en kapnak ilyen ösztöndíjat. Közülük 1920-an osztatlan tanárképzésben tanulnak, 212-en pedig gyógypedagógus alapképzésben vesznek részt.



A miniszter első alkalommal köszönthette az ösztöndíjasok között a gyógypedagógusnak készülőket, azt mondta, az ő munkájuk egyre fontosabb és hiány van ilyen szakemberből, ezért döntöttek úgy, hogy ettől az évtől ők is pályázhatnak az ösztöndíjra.



Az elmúlt nyolc év köznevelést érintő átalakításáról azt mondta, vége van az átmenet nehézségeinek, megszűntek a működési problémák, bejáratott rendszerben folyik a tanítás, a köznevelés átalakításával jelentős terhet vettek le az önkormányzatok válláról. A miniszter szerint ennél is fontosabb az oktatás színvonala, példaként említette, hogy a PIRLS-felmérés szerint a magyar gyerekek szövegértése a 13. legjobb volt, ezzel az utóbbi 15 év legjobb eredményét érték el.



Mint mondta, 2010-hez képest idén 572 milliárd forinttal több jut az oktatásra, és ez az összeg tavalyihoz képest is 130 milliárd forintos pluszt jelent az oktatás fejlesztésére. Megjegyezte: eléri a kétezermilliárd forintot a teljes oktatási rendszerre fordított összeg. Felidézte, indul egy százmilliárdos iskolafejlesztési program, amelyhez hasonló nem volt az elmúlt 30 évben.



Balog Zoltán jelezte, el kell ismerni, hogy vannak olyan szakterületek és térségek, ahol szükség lenne több tanárra, és jelezte, azon dolgoznak, hogy a leghátrányosabb helyzetű területeket is elérje a minőségi oktatás.



Kitért a pedagógusoknak az elmúlt években juttatott béremelésre is, mint mondta, ez legalább 50 százalékot jelent, olyan stabilitást, amelyre lehet építeni a továbbiakban, hogy a tanároknak csak a tanításra kelljen koncentrálniuk.



Az oklevelek átadását követően Palkovics László oktatásért felelős államtitkár arról beszélt: önismeret, bátorság, hit, kreativitás és fejlődés szükséges a sikerhez, de a tanári pálya választásához ennél több kell.



Pedagógusnak lenni nemcsak annyit jelent, hogy az utunkat megtaláltuk és azt kitartóan, elhivatottan járjuk, hanem azt is, hogy képesek vagyunk a saját útjuk megtalálására felkészíteni diákjainkat, hallgatóinkat - jelentette ki.



Hozzátette: a tanári lét felelősség és lehetőség is egyben, és a tanároknak meg kell mutatniuk, hogy a tanulás nem korlátokat, hanem magát a szabadságot jelenti, és hogy gondolkodni jó.



Jelezte: szeretné, ha az ösztöndíjasok azt éreznék, egy innovatív, megbecsült hivatás művelői, amely teret ad a kreativitásnak és a tudás kibontakoztatásának.



A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programban való részvétel feltétele a jó tanulmányi eredmény, valamint a hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a diploma megszerzése után legalább annyi időt töltenek a pályán, amíg igénybe veszik az ösztöndíjat. A sikeres pályázók félévente 125 ezer és 375 ezer forint közötti összeget nyerhetnek el. A program a 2013/2014-es tanév óta érhető el.