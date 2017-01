Balog Zoltán: 2017 a nagyberuházások éve lesz a magyar kultúrában

A nagy építkezések között szerepel a Liget Budapest projekthez kötődő múzeumnegyed megvalósítása, valamint a Múzeumkert, az Operaház műhely- és raktárházaként működő Eiffel-csarnok, és az Iparművészeti Múzeum megújítása is - fűzte hozzá.



A reformáció emlékévéről szólva Balog Zoltán kiemelte: ma a magyarok a nyugat-európai népekhez képest jobban őrzik azokat a kulturális értékeket, amelyek naggyá tették a kontinenst. Eltolódott a kulturális tengely Európában, a migráció példája is rámutat arra, hogy Magyarország szorosabban ragaszkodik a kontinens kereszténységben gyökeredző kulturális-történelmi örökségéhez.



"A lutheri és a kálvini kiállás arról szól, hogy beszéljünk arról, ami az embereket foglalkoztatja, úgy, ahogy őket foglalkoztatja" - fogalmazott a miniszter, aki szerint a reformáció a kommunikáció egy új formáját honosította meg Európában, szakítva azzal a ma a politikai korrektséghez köthető gyakorlattal, amely nem engedi néven nevezni a dolgokat.



Az elmúlt év legfontosabb kihívása volt, hogy miként lehet összekapcsolni a kultúrát a közneveléssel. Magyarország kiválóan teljesít a magas kultúrában, de arról kevesebb szó esik, hogy a kultúra miként szervesül a felnövekvő nemzedékek életében, az iskolában és a családokban - hangsúlyozta a miniszter 2016-ot értékelve. Hozzáfűzte: komoly előrelépést könyvelhet el a kulturális alapellátás programja, amely a kultúrát a legkisebb falvakba és a határon túli magyarság legtávolabbi szegleteibe is igyekszik eljuttatni.



Balog Zoltán kiemelte: 2016-ban az UNESCO szellemi világörökségének részévé vált a Kodály-módszer. Ez komoly siker, amely viszont felveti a kérdést, hogy miközben a világ ily módon ismeri el a módszert, "mi magunk hogyan állunk" az iskolákban a zenekultúrával és énektanítással.



"Bizony itt súlyos feladataink vannak" - fogalmazott a miniszter, megjegyezve, hogy erre a célra hívták életre a Mindennapos Éneklés Bizottságát. A miniszter úgy vélte: a fiatalok sikerességéhez szükséges természettudományos tudás és versenyképesség nagyban összefügg azzal, milyen humánműveltséget kapnak.



Kifejtette, az a kulturális plusz, amely a magyar oktatásba beletehető, és részben benne is van, nem kolonc, amitől meg kellene szabadulni. A műveltség segít a felnövekvő generációknak ellenállóbbá és jobban teljesítővé válni - hangsúlyozta.



A miniszter kitért arra is: az 56-os emlékév keretében mintegy ezer rendezvényt támogattak, csak Budapesten háromszázra tehető az eddigi 56-os tematikájú programok száma. Mint fogalmazott, ilyen széles társadalmi rétegeket még soha nem ért el a forradalomra emlékezés, számos vidéki és határon túli helyszínen még soha nem sikerült méltó módon felidézni a 60 évvel ezelőtt történteket.



A fiatal nemzedéket is sikerült megszólítani a könnyűzene nyelvén, az Egy szabad országért című dalt eddig több mint 1,3 milliószor hallgatták meg az interneten - mutatott rá Balog Zoltán a Miért című műsorban.