Balog Zoltán: 2018 a családok éve lesz

A családok éve lesz 2018, aminek köszönhetően még több támogatást és figyelmet kapnak a magyar családok - mondta az emberi erőforrások minisztere kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Balog Zoltán kiemelte, a kormány egyik legsikeresebb területe a családpolitika, amelyre 2010 óta kiemelt figyelmet fordítanak. Az elmúlt hét évben megduplázták a területre fordított támogatást, évente már kétezer milliárd forint jut rá. Ez GDP-arányosan 4,9 százalék, ami a fejlett országok 2,55 százalékos átlagának duplája - jegyezte meg.



A kormány igyekezett anyagi és erkölcsi támogatást nyújtani az ifjú házasoknak, az otthonteremtés és a gyermekvállalás előtt állóknak, a nagycsaládosoknak, a munkába szülés után visszatérőknek, valamint az időseknek is - mondta a miniszter.



Novák Katalin család- és ifjúságügyért is felelős államtitkár közölte, a családok évét egységes arculattal jelenítik meg, aminek része egy logó is; a családtámogatási rendszer egymásra épülő elemeit építőkockák szimbolizálják majd. Több tájékoztató anyaggal és programmal készülnek, amelyek megtalálhatók lesznek majd a csaladokeve.hu oldalon.



Már számos szervezet jelezte, hogy csatlakozna a kezdeményezéshez, kiemelt partner lesz például a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) - közölte.



Balog Zoltán és Novák Katalin ismertette a 2018-ban életbe lépő, családokat érintő intézkedéseket is. Jövőre további ötezer forinttal, havi 35 ezer forintra nő a kétgyerekesek családi adókedvezménye. Januártól kiterjesztik az anyasági támogatást és a babakötvényt a külföldön születő, de magyar állampolgárságú gyerekekre. Két évre bővül és emelkedik a diplomás gyed összege, és bővül a lombikbébi program is.



2018-tól a harmadik vagy további gyerekek vállalása esetén 1-1 millió forinttal csökkentik a jelzáloghitel-tartozásokat, a diákhitellel rendelkező nők pedig - attól függően, hányadik gyermekük születik - igényelhetik a hiteltörlesztésük felfüggesztését vagy elengedését.



Jövőre eltörlik azt az adminisztratív kötelezettséget, miszerint a nagycsaládosoknak évről évre igazolniuk kell, hogy több gyereket nevelnek, valamint már a háromgyerekesek is fél áron vásárolhatnak D2-es autópálya-matricát. Ez korábban csak a négy- vagy többgyermekes családokat érintette.



Egyszerűbb és olcsóbb lesz a csok igénylése, ugyanis az ezzel kapcsolatos hatósági eljárások után nem kell majd eljárási illetéket fizetni, továbbá a tulajdoni lap másolatát a hitelintézet is díjmentesen lekérheti az ügyfélnek. Új ingatlan vásárlása esetén a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) összegét is figyelembe veszik majd az illetékkedvezmény számításánál, valamint a nagycsaládosok új építésű ingatlanhoz igényelt kamattámogatott hitele esetén a közjegyzői díjak harmadukra csökkennek.



A fiataloknak szóló támogatások közül kiemelték a diákhitel-konstrukciók bővülését, a KRESZ-tanfolyam és -vizsga, illetve az újabb nyelvvizsga díjának megtérítését.