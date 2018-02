Balog Zoltán: a Fehér Ház költségvetési igazgatója is a magyar-amerikai kapcsolatok megújítását szorgalmazza

Mick Mulvaney, a Fehér Ház költségvetési igazgatója is a magyar-amerikai kapcsolatok megújítását szorgalmazza - mondta el Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az MTI-nek a Fehér Házban tartott megbeszélések után.



Balog Zoltán pénteken mintegy egyórás megbeszélést folytatott a Fehér Házban a költségvetésért felelős miniszteri rangú igazgatóval.



A tárcavezető az MTI-t arról tájékoztatta: a megbeszélésen a magyar-amerikai kapcsolatok gazdasági és biztonságpolitikai vonatkozásait tekintették át, valamint szó esett a magyar kormánynak az üldözött keresztények érdekében tett figyelemre méltó erőfeszítéseiről.



A magyar-amerikai kapcsolatok gazdasági és biztonságpolitikai vonatkozásait Balog Zoltán fontosaknak mondta, s kifejtette: Magyarországnak Németország után az Egyesült Államok a második legfontosabb gazdasági partnere, és jelentős a magyar szerepvállalás a NATO-ban is. Mint a miniszter elmondta: az amerikai fél elégedett a magyar szerepvállalással az észak-atlanti szövetségben, különösen annak fényében, hogy Budapest növeli majd hozzájárulását a katonai-biztonsági szervezet költségvetéséhez.



A Fehér Házban folytatott megbeszéléseken szóba került, hogy szükséges az amerikai-magyar kormányközi kapcsolatok megújítása. Mick Mulvaney ezt szintén fontosnak tartotta, s egyúttal ígéretet tett arra, hogy segíteni is fogja ezt a folyamatot.



A befolyásos amerikai tisztségviselő kiemelt figyelmet szentelt a magyar kormány azon erőfeszítéseinek, amelyeket a világban, s elsősorban is a Közel-Keleten üldözött keresztények megsegítéséért tesz. Egyetértve azzal, hogy a konkrét segítséget oda kell vinni, ahol a baj van, Mick Mulvaney üdvözölte ezeket az erőfeszítéseket és szoros amerikai-magyar együttműködést szorgalmazott e téren is. Az amerikai-magyar kapcsolatok jó úton haladnak - idézte Rex Tillerson amerikai külügyminisztert Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az MTI-nek azt követően, hogy a csütörtöki imareggeli alkalmával találkozott és beszélgetett vele.



Balog Zoltán és az általa vezetett küldöttség négynapos látogatáson tartózkodik az amerikai fővárosban, Washingtonban, ahol megbeszéléseket folytatott amerikai törvényhozókkal, részt vett a hagyományos amerikai nemzeti imareggelin és megnyitotta a magyar nagykövetségen a Kereszt-tűzben címmel rendezett kiállítást a közel-keleti üldözött keresztényekről.



A miniszter megbeszélést folytatott azokkal a törvényhozókkal is, akik a napokban levélben tiltakoztak Rex Tillerson külügyminiszternél amiatt, hogy az amerikai külügyminisztérium pályázatot tervezett hirdetni a magyarországi sajtó támogatására.



Hozzátette: a politikusokkal egyeztettek arról is, hogyan lehetne a magyar-amerikai kapcsolatoknak új lendületet adni. "Minden segítséget megígértek ehhez" - tájékoztatta az MTI-t a miniszter, megemlítve, hogy Budapestre készül egy amerikai kongresszusi delegáció is.



Az imareggelin a miniszter szót váltott Rex Tillerson külügyminiszterrel a magyar-amerikai kapcsolatokról. A miniszter megerősítette, "úgy érzi, jó úton haladunk, az amerikai külügyminisztériumban történt kinevezésekkel elindult egyfajta változás a Magyarországhoz való hozzáállásban" .