Jogerősen is életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Debreceni Ítélőtábla hétfőn azt a férfit, aki 2016 januárjában baltával megölte, majd felgyújtotta feleségét Debrecenben, a Nyíl utcai otthonukban - közölte a táblabíróság szóvivője az MTI-vel. A vádlottat bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés és kapcsolati erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek.



Fórizs Ildikó elmondta: az Elek Balázs vezette tanács csak annyiban változtatta meg a Debreceni Törvényszék elsőfokú ítéletét, hogy személyi szabadság megsértésének bűntettében nem marasztalta el a vádlottat, azt a cselekményét a kapcsolati erőszak bűntette keretében értékelte.



A törvényszék tavaly szeptemberben P. L.-t életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte, és kimondta, hogy legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.



P. L.-ék 1984-ben házasodtak össze, két gyermekük született. A vádlott nehezen tolerálta felesége enyhe szellemi fogyatékosságát. Kezdetben még csak a sértettet bántalmazta, később már a kisfiát is.



A megfélemlített, visszahúzódó asszony soha nem tett feljelentést. A két gyermeket végül a nagyszülők és a nagynéni nevelték. P. L. egyre gyakrabban és durvábban bántalmazta feleségét, és eltiltotta a gyerekeitől is. Lányuk csak 2015-ben vette fel anyjával a kapcsolatot, aki ekkor elpanaszolta neki a bántalmazásokat. Lánya titokban mobiltelefont vett neki, és együtt próbáltak kiutat találni a testi-lelki terrorból. A sértett fontolgatni kezdte a válást is.



A férj 2015 második felében többször is súlyosan bántalmazta az asszonyt, egyszer például hason szúrta konyhakéssel. Lánya orvoshoz vitte a nőt, megtették a rendőrségi feljelentést, a bíróság pedig harminc napra távoltartást rendelt el.



A vádlottat felbőszítette a helyzet, kisemmizett mártírnak állította be magát, ismerősöknek azt állította, hogy csak a gyermekei vádaskodnak. A Nyíl utcán egy szomszédtól kért átmeneti szállást, ahonnan folyamatosan szemmel tartotta feleségét. 2015 decemberében átmászott a kerítésen, bement a házba, és feleségét erőszakkal Derecskére citálta. A rokonoknak azt akarta demonstrálni, hogy szeretik egymást, minden egyéb híresztelés hazugság.



A rokonok azonban látták, hogy az asszony fél, mert csak tétován állt ott, leszegett fejjel. A sértettnek végül sikerült felhívnia a lányát, aki a vádlott fenyegetőzése ellenére hazavitte. Innentől kezdve éjjel-nappal egy szomszéd vigyázott az asszonyra, a férjre pedig újabb harminc napra távoltartást rendeltek el.



P. L. nem akart belenyugodni a helyzetbe. Egyik barátjának mondta is, hogy ha nem úgy alakulnak a dolgok, akkor megöli a feleségét, a házat felgyújtja, ő pedig öngyilkos lesz. 2016. január 22-én, amikor a vádlott ruhákat és műszereket akart elhozni házukból, a nőre vigyázó családi barát éppen rövid időre eltávozott.



Az asszony nem találta a kért eszközöket, ezért behívta a házba a vádlottat. A férfi számon kérte rajta a szerinte hiányzó szerszámokat, majd puszta kézzel nekiesett. A sértett az ágyra zuhant, a vádlott pedig behozott egy baltát és kétszer nagy erővel fejbe vágta vele az asszonyt, aki azonnal meghalt. A férfi a lakásban talált hivatalos iratokkal befedte a holttestet, meggyújtotta, majd a fáskamrában megpróbálta felakasztani magát. A huzalok azonban elszakadtak, így a kezére vezetéket tekert és a konnektorba dugta. Áramütést szenvedett, de nem halt meg. Nem sokkal később a sértett lánya, majd a szomszéd is próbált bejutni a házba, de végül a rendőrök és a tűzoltók segítségével tudtak csak bemenni.