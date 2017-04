Bedrogozva késelt meg egy mentőápolót

Négy év, fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságveszésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon a Fővárosi Törvényszék azt a vádlottat, aki még 2015 novemberében kábítószer hatása alatt megkéselt egy mentőápolót - közölte a törvényszék kedden az MTI-vel.



A fővárosi Törvényszék közleménye szerint a bíróság megállapította, a fiatalkorú 2015. november 3-án reggel - ahelyett, hogy iskolába ment volna - egy csepeli társasház egyik lakásában egy ismerősével elszívott egy pszichoaktív anyagot tartalmazó cigarettát, úgynevezett biofüvet, amelyről azt hitte, hogy marihuánát tartalmaz.



Ennek hatására a vádlott rosszul lett, szédült, émelygett. A lakásból kilépve a liftbe még be tudott szállni, ott azonban összeesett, majd elvesztette az eszméletét; a lakók értesítették a mentőszolgálatot.



Mint írták, a mentőautóban a fiatal az egyik pillanatban nyugodtan viselkedett, a másikban pedig emelt hangon válaszolt a mentőápoló neki címzett kérdéseire. Útközben az ápoló tiltása ellenére kicsatolta a biztonsági övét, majd az iskolatáskájából először az ellenőrzőkönyvét vette elő - azt a mentőápolóhoz dobta -, majd kihúzott egy 13 centiméter pengehosszúságú kést, amelynek a markolata boxerként volt kialakítva.



A vádlott az ápoló többszöri kérésére sem adta át neki a kést, hanem hirtelen felállva hasának jobb oldalán megszúrta a mentőápolót, akinek az autóvezető segítségével sikerült megakadályoznia, hogy a vádlott további sebelüléseket okozzon neki.



A sértett a szúrás következtében életveszélyes állapotba került kórházba és a gyors orvosi beavatkozás hiányában fennállt a halál bekövetkeztének reális esélye.



A bíróság - az ügyészségi indítványnak helyt adva - a vádlott beismerő vallomása, a tanúvallomások, az okirati bizonyítékok, valamint a szakértői véleményekben foglaltak alapján - emberölés bűntettének kísérletében találta bűnösnek a fiatalkorú elkövetőt, akit négy év, fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztésre ítélt - mellékbüntetésként pedig négy évre a közügyektől is eltiltotta a vádlottat.



A döntést az ügyészség tudomásul vette, a vádlott, törvényes képviselője és védője elsősorban felmentésért, másodsorban pedig enyhítésért jelentettek be fellebbezést - áll a közleményben.



