Békemenet - Elindult a tömeg a Bem térről a Parlament felé

A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szervezőinek célja a Békemenettel az, hogy kinyilvánítsák a haza és a nemzet iránti elkötelezettségüket, és erőt, egységet és méltóságot mutassanak. Azt is demonstrálni kívánják, hogy a belső és külső ellenféllel szemben egyaránt megvédik az elmúlt nyolc év eredményeit.A Békemenettel - amelyen sok lengyel is megjelent - azt kívánják üzenni, hogy a közép-európai népek nagyon érzékenyek a szabadságukra és a függetlenségükre. A szervezők korábban azt közölték, hogy a Békemenet nem valaki ellen irányul, hanem kiállás Magyarország mellett.A menet elején a szervezők molinót vittek, amelyen az állt: "A haza minden előtt", valamint egy nagyméretű nemzeti színű zászlót a "Hungary protects Europe!" (Magyarország megvédi Európát) felirattal.Az első sorban állók között volt Csizmadia László, a CÖF alapítója és szóvivője, a CÖKA kuratóriumi elnöke, Bencsik András, a Demokrata című lap főszerkesztője, Fricz Tamás, a CÖF másik alapítója és Bayer Zsolt újságíró.A kokárdás emberek tömegében magyar, lengyel és székely zászlókat lehet látni, valamint a Békemenetre érkezők településének tábláit. Mások "Szavazz!," "Fidesz", "Április 8.", és a lengyel-magyar barátságot éltető táblákat hoztak magukkal. A tömeg a lengyel szakszervezeti föderáció, a Szolidaritás lengyel nevét ("Solidarnosc") skandálta.A Békemenet elindulása előtt Bayer Zsolt publicista arról beszélt, hogy egész Európa megosztott, az egyik oldalon állnak a "kétdimenziós emberek", akik számára csak az egyén, a szabadság létezik, akik megfosztattak a vallási, nemzeti, családi és nemi identitásuktól, és akik azt gondolják, egyedül ők képviselik a modernitást és Európát.Szavai szerint a másik oldalon állnak ők, akiket az előbbiek maradinak tartanak, olyanoknak, akik "kizárják magukat a modern világból és a modern Európából", akik "nacionalisták, soviniszták és fasiszták". Hozzátette, hogy ők azok, akik azokat az eszméket, értékeket képviselik, amelyektől Európa Európa lett, akik még tudják, "mit jelent Isten", nemzet, haza, család, gyermek, akik még tudják, "mit jelent a férfi és az asszony".Bayer Zsolt Bem József lengyel szabadságharcosról azt mondta, a szabadságharc bukása után társaival együtt az Oszmán Birodalomba menekült, ahol - hogy megmeneküljön a cárnak történő kiadatás elől - felvette a muszlim hitet és Murat pasaként halt meg. Bayer Zsolt szerint a történet máig ható üzenete az, hogy "soha többé ne érkezzen el egy olyan világ, amikor az életünkért cserébe le kell mondanunk a saját hitünkről". Hozzátette: a lengyelek ugyanúgy hősként tisztelik Bem Józsefet, mint a magyarok, azonban mivel áttért a muszlim vallásra, nem nyugodhat megszentelt lengyel földben. Úgy fogalmazott: a mi feladatunk az, hogy megőrizzük temetőinket, megőrizzük a bölcsőinket és megőrizzük azt a kultúrát és civilizációt, amelyet ezeréves nemzetként megörököltünk őseinktől.A Békemenet a Margit hídon át a Szent István körúton, a Bajcsy-Zsilinszky úton az Alkotmány utcán át a Parlamenthez vonul a központi állami megemlékezésre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd ünnepi beszédet.A tömeg az el-eleredő esőben a Kossuth Lajos azt üzente című dalt, a székely himnuszt, a Boldogasszony Anyánkat énekelte. A vonulókat számos járókelő megtapsolta.​Amikor a tömeg eleje a Jászai Mari térre érkezett, akkor indultak el az utolsók a Bem-szobortól.A 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezett a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) a lengyel Gazeta Polska civil klubjaival csütörtökön Budapesten, a Bem József téren.Csizmadia László, a CÖF alapítója, a CÖKA kuratóriumi elnöke azt mondta: 1848-49-ben és 1956-ban a két nép vállvetve küzdött a szabadságért, majd 1989-90-ben egymást segítve "söpörték ki a szovjet gyarmatosítókat". Most mindkét népnek a brüsszeli bürokrácia és az ultraliberális ideológia ellen kell megvédenie magát - tette hozzá.A kérdés 1848 óta nem változott: "rabok legyünk vagy szabadok" - mondta Csizmadia László.A továbbiakban arról szólt, hogy elutasítják a migránsok kvóta szerinti betelepítését, és megvédik kétezer éves keresztény civilizációt és kultúrát. Meg akarjuk védeni asszonyainkat, gyermekeinket, unokáinkat, "ha kell, tűzzel-vassal" - fogalmazott Csizmadia László.Kitért arra, a magyar nép és parlamentje támogatta, hogy Orbán Viktor kormányfő vétózza meg a Lengyelország ellen készülő uniós eljárást, erre a tömeg lengyelül "köszönöm" kiáltással válaszolt.Az ünnepségen felolvasták a lengyel miniszterelnök levelét, amelyben Mateusz Morawiecki köszöntötte a megemlékezés lengyel és magyar résztvevőit. A lengyel kormányfő a levélben arról írt, hogy a két ország közötti jó viszony a közös történelmen és a politikai kapcsolatokon túl az olyan civil kapcsolatoknak is köszönhető, mint amilyet a CÖF-CÖKA és a Gazeta Polska klubok aktivistái ápolnak egymással. Kitért arra, Bem József emléke azokat a történelmi pillanatokat idézi föl, amelyek 1848-49-ben és 1956-ban is erősítették a két nép barátságát, és egymás iránti tiszteletünk egyre erősödik."Isten, áldd meg Lengyelországot, Isten, áldd meg Magyarországot!" - fejezte be levelét a lengyel miniszterelnök.Tomasz Sakiewicz, a Gazeta Polska főszerkesztője azt hangsúlyozta, a mai Európának a szabad nemzetek Európájává kell válnia. Közölte, Magyarország szuverén államként megerősítette az Európai Unióban elfoglalt pozícióját, és immár két éve Lengyelország is követte ezen az úton. Mindennek nyomán pedig a visegrádi együttműködést is sikerült helyreállítani - fűzte hozzá.Úgy fogalmazott, ma elmondhatjuk az "európai diktátoroknak": ha közös Európát akarnak látni, jöjjenek Budapestre, és nézzék meg, hogy csinálják ezt a lengyelek és a magyarok.A főszerkesztő az ünnepség résztvevőit meghívta a lengyel függetlenség 100. évfordulója alkalmából tartandó idei ünnepségekre, majd "Éljen a független Lengyelország, éljen a független Magyarország, éljen a független nemzetek Európája!" felkiáltással zárta a beszédét.A megemlékezés végén a résztvevők megkoszorúzták Bem József szobrát.