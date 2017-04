Békemenetet tart a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Az év legviccesebb tüntetésén több ezer ember vonult az Oktogonról az Erzsébet térre. A Kétfarkúak szerint 30 millióan vannak, és mind vodkát meg kaviárt akarnak. Azt skandálják, hogy sajtó, takarodj!, le az oktatással!, bürokráciát, demagógiát! - írja az Index "Illiberal Pride" címmel szervez tüntetést Budapesten szombat délutánra a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. A rendezvény kettőkor kezdődik az Oktogonnál, és a tervek szerint körülbelül négyig tart. A tüntetés alcíme: Békemenet a kormányért és Oroszországért. És minden más ellen - írja az Index A viccpárt azt írta, menet ötágú kommunista csillag alakjában vonul majd, hogy ezzel is kifejezzék imádatuk Oroszország iránt, és a tüntetőket ingyenes repülőjáratok szállítják majd mindenhonnan.

Elegünk van már magunkból és a hozzánk hasonló külföldi ügynökökből, akik naponta többször is eláruljuk a hazát.

Elég a belvárosi drogos liberálkommunistaanarchista csőcselékből!

Elég soros külföldről utaztatott álcivil bajkeverőiből, akik különféle betegségeket terjesztenek és nem tartják tiszteletben a kultúránkat!

Elég mindenkiből, aki nem fideszes!

Elég abból, hogy az EU teletömi az országot pénzzel!

Elég a szólásszabadságból!

Elég abból, hogy még mindig vannak ellenzéki médiumok!

Elég abból, hogy még mindig tartunk választásokat!

Elég ebből az egész demokráciának nevezett hülyeségből!

Ezért most utcára vonulunk önmagunk ellen és megmutatjuk magunknak, hogy hol a helyünk. Az biztos, hogy nem Magyarországon.

A menet az Oktogonról indul és az ötágú kommunista csillag alakjában vonulunk majd, hogy ezzel is kifejezzük imádatunk az egyetlen igaz ország, Oroszország iránt.

A tüntetőket ingyenes repülőjáratok szállítják majd mindenhonnan!