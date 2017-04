Békemenetet tartott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt - Fotók

Demonstrációt tartott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Budapesten. A résztvevők az Oktogontól a Blaha Lujza téren és az Astorián keresztül az Erzsébet térre vonultak.A "Békemenet a kormányért és Oroszországért. És minden más ellen" jelszóval meghirdetett - végig ironikus hangvételű - eseményen orosz nemzeti színű molinó mögött vonultak a résztvevők, a molinón a felirat magyar és orosz nyelven "Nem leszünk gyarmat!" volt.A demonstráció kezdetén Kovács Gergely pártelnök - aki magát egymillió technikatanár a Kétfarkú Kutyapártért Párt alelnökeként mutatta be - hangsúlyozta: "azért jöttek ide, mert nem esik az eső". Ugyan Soros György el akarta rontani az időjárást, ám Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt nem engedte meg - tette hozzá.Hangsúlyozta: az a szándékuk, hogy visszavegyék az utcát attól a néhány tíz embertől, aki az elmúlt hetekben a "köztereken randalírozott", csak azért, hogy migránsok milliárdjait telepítse Magyarországra.A szónok a továbbiakban kifogásolta, hogy "miért nem fizetünk még mindig rubellel", illetve a többi között követelte, hogy az Oktogont újra nevezzék át November 7. térré.A menet előtt egy hangszórókkal felszerelt kisteherautó haladt, és a hangszórókból folyamatosan kommunista mozgalmi dalok, orosz és magyar nyelvű csasztuskák szóltak. Felhangzott egy olyan montázs is, amely az orosz himnuszt a Fidesz 1990-es választási dalával elegyítette. Több alkalommal eljátszották az Internacionálét.A demonstrálók, akik a többi közt az iskolák, a kórházak, a nyugdíjrendszer, a civil szervezetek megszüntetését követelték, a Rókus kórháznál elhelyezték egy új stadion "alapfüvét" is.A magasba tartott táblákon olyan jelmondatok szerepeltek, mint "Tiltsuk be a tömegrendezvényeket", "Le a szólásszabadsággal", "Nem akarunk nyugdíjat", "Viktor, haza, család", "Ne engedjük, hogy a Soros pénzelte provokátorok megzavarják a békemenetet".A hangoztatott jelszavak között szerepelt, hogy "Nem kell több választás!", "Vesszenek a civilek!", illetve "Magyar földre orosz tankot!".A demonstrálók teljesen megtöltötték az Erzsébet téri parkot. A szervezők szerint az eseményen "30 milliós tömeg" vett részt. A - végig ironikus hangvételű - tüntetés végén a szervezők hivatalosan is hadat üzentek Brüsszelnek."Illiberal Pride" címmel szervez tüntetést Budapesten szombat délutánra a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. A rendezvény kettőkor kezdődik az Oktogonnál, és a tervek szerint körülbelül négyig tart. A tüntetés alcíme: Békemenet a kormányért és Oroszországért. És minden más ellen - írja az Index A viccpárt azt írta, a menet ötágú kommunista csillag alakjában vonul majd, hogy ezzel is kifejezzék imádatuk Oroszország iránt, és a tüntetőket ingyenes repülőjáratok szállítják majd mindenhonnan.

Elegünk van már magunkból és a hozzánk hasonló külföldi ügynökökből, akik naponta többször is eláruljuk a hazát.

Elég a belvárosi drogos liberálkommunistaanarchista csőcselékből!

Elég soros külföldről utaztatott álcivil bajkeverőiből, akik különféle betegségeket terjesztenek és nem tartják tiszteletben a kultúránkat!

Elég mindenkiből, aki nem fideszes!

Elég abból, hogy az EU teletömi az országot pénzzel!

Elég a szólásszabadságból!

Elég abból, hogy még mindig vannak ellenzéki médiumok!

Elég abból, hogy még mindig tartunk választásokat!

Elég ebből az egész demokráciának nevezett hülyeségből!

Ezért most utcára vonulunk önmagunk ellen és megmutatjuk magunknak, hogy hol a helyünk. Az biztos, hogy nem Magyarországon.

A menet az Oktogonról indul és az ötágú kommunista csillag alakjában vonulunk majd, hogy ezzel is kifejezzük imádatunk az egyetlen igaz ország, Oroszország iránt.

A tüntetőket ingyenes repülőjáratok szállítják majd mindenhonnan!

