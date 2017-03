Belügyminisztérium: befejeződött a tranzitzónák bővítése

A két helyszínen összesen 324 konténert telepítettek; megtörtént a közművek előírásszerű kiépítése és bekötése, a konténerek fűtésének és világításának szerelése - közölte a tárca.



A migránsok elhelyezésére szolgáló négy, egymástól elválasztott szektor mindegyikében szállásokat, étkezőket, szaniter, közösségi és mosóhelyiségeket alakítottak ki, amelyekben folyamatosan biztosított a hidegvíz és melegvíz ellátás - teszik hozzá.



A dokumentum szerint, a szektorokon belül a migránsok szabadon mozoghatnak, illetve a zónák Szerbia irányába nyitottak, ezért azt Szerbia irányába bármikor elhagyhatják.



Arról is beszámolnak, hogy elkészültek a szociális munkások irodakonténerei, kiépültek a hatósági körletek, az egészségügyi konténerek, a térvilágítás és a kamerarendszer. Valamennyi konténert tűzjelzővel szerelték fel, illetve a tranzitzónákat tűzcsapokkal és villámvédelemmel látták el. Az informatikai hálózat a hatósági ügyintézés mellett lehetővé teszi a távtárgyalást és a távmeghallgatást is - sorolja közleményében a Belügyminisztérium.



Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója korábban úgy nyilatkozott, hogy a kibővített tranzitzónák egyszerre száz személy elhelyezését teszik lehetővé. Ezekbe szállítják a nyílt táborokban várakozó migránsokat is, illetve ezzel egy időben a nyílt táborokat felszámolják.