Benkő: megvan a garancia a Magyar Honvédség fejlesztésére

A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési terv megvalósítására most a költségvetési támogatás is megvan - mondta a honvédelmi miniszter a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában kedden.



Benkő Tibor hozzátette: az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, megduplázzák a honvédelmi költségvetést, kellő garancia arra, hogy a program támogatása meg is maradjon.



Elmondta, új kihívások, kockázatok, fenyegetések jelentek meg a világban. Magyarországnak ezzel szembe kell néznie, a magyar emberek érdekében fejleszteni, erősíteni kell a Magyar Honvédséget.



A miniszter kitért arra is, hogy a haza fogalma, a hazaszeretet most nem annyira divatos szavak, de azt tapasztalják, hogy meg lehet találni a fiatalokhoz vezető utat.



Ezt jelzi, hogy az új alapon újraszervezett területvédelmi önkéntes tartalékos rendszer felépítésével tavaly július óta 1500-zal bővült az önkéntes tartalékosok számra, és a 18 éven alattiak megszólítására szervezett nyári honvédelmi táborok is egyre népszerűbbek - fejtette ki Benkő Tibor.



A minisztert az M1 aktuális csatorna műsorában kérdezték arról, hogy meghallgatásán úgy fogalmazott: "majdnem az alapoknál" kell kezdeni a honvédség fejlesztését.



Ennek kapcsán megjegyezte, hogy a rendszerváltás óta a leépítés, csökkentés jellemezte a honvédséget.



A honvédségi létszámhiány kapcsán Benkő Tibor kifejtette: a NATO elvárja, hogy az egyes szervezeteknél 80 százalékos legyen a feltöltöttség.



Ez egyrészt megvan, másrészt figyelembe kell venni, hogy az elmúlt években új szervezeteket hoztak létre, és több meglévőt bővítettek. Ezzel együtt, az elmúlt években 3500-zal bővült a honvédség létszáma - tette hozzá.



Benkő Tibor a helikopter-beszerzésekről azt mondta: több szempontot figyelembe kell venni, hogy milyen képességekkel rendelkező helikopterekre van szükség. Úgy gondolják, mintegy 40 helikopterre van szükség.