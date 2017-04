Bevasalná a kormány a menekülteken az ellátásuk költségét

Tankönyvet igen, de ételt nem kötelesek adni a magyar szállásokon elhelyezett menekülteknek - ez derül ki a pénteken megjelent Magyar Közlönyben közzétett rendeletben, amely a migránsok menekültügyi eljárásával kapcsolatos törvény végrehajtását pontosítja. A rendeletből azt is megtudjuk, hogy csak engedéllyel és rendőri kísérettel hagyhatják el a menedékkérők a szállásaikat.



Az egyik passzus szerint az állam a menedékkérők számára elhelyezést biztosít, de ellátást már nem köteles biztosítani. A harmadik országból érkezőknek, amennyiben van vagyontárgyuk, pénzük, azt be kell jelenteniük, majd ha ebből futja az ellátásukra, akkor azt ki kell fizetniük. Ráadásul, ha végül elutasítják a kérelmüket, akkor a teljes ellátás összegét kötelesek megtéríteni az államnak.



A szállást csak engedéllyel hagyhatják el a menekültek, ez azt is jelentheti - mivel nincs a rendeletben az, hogy Szerbia felé szabadon elhagyhatják a szállást - hogy szerb területre is csak engedéllyel távozhatnak. Ha egészségügyi kezelésre, valamely más programon kívánnak részt venni a menedékkérők, akkor azt csak rendőri kísérettel tehetik.



Mindezek mellett a 14 év alatti gyermekek számára tankönyveket, munkafüzeteket is biztosítanak, hogy elősegítsék az itt tartózkodás alatt az oktatásukat.



A múlt hét kedd óta hatályos törvény szerint a menedékkérelmet Magyarországon benyújtó Unión kívüli állampolgárok tranzitzónában való elhelyezéséről rendelkezik. A pénteken megjelent rendeletben a részleteket fejti ki a kormány.