Bezár Klapka György zálogháza

Klapka úton-útfélen azt nyilatkozta, hogy végrendelkezett a kora miatt, határozott véleménye van arról, hogy melyik tulajdona, kinek a kezébe kerüljön, tetemes, kétmilliárdos vagyonát pedig úgy osztja szét, hogy igazságos legyen.A Klapka-üzletház körül most mégis bizonytalan a helyzet, mivel még az örökösök sem ismerik a végrendelet tartalmát, így nem tudják, milyen sorsot szánt Klapka a legendás vállalkozásnak. Maguk a dolgozók sem tudják, mi lesz velük holnap, vagy pár hónap múlva, mindenesetre szerződött partnereiket felszólították arra, hogy beadott értékeiket sürgősen vigyék el -

– Az szinte biztos, hogy meg fog szűnni a zálogház antikvitásokkal foglalkozó része egy átalakítás és felújítás miatt, ezért abból ki kell pakolni. De igazából nagy a bizonytalanság, felmerült az is, hogy az átalakítás után már nem is nyitunk ki, de, ha ki is nyitunk, nem lehet tudni, hogy mikor – mondta a Bors érdeklődésére az egyik alkalmazott. Klapka lánya, Sandy azonban biztató hírekkel szolgált.– Tegnap este született meg a döntés, hogy ki fogunk nyitni. Új zálogtárgyakat azonban nem veszünk be, mert nem ismerjük a végrendeletet. Az antikvitást csökkenteni fogjuk. Az ékszerüzlet eddig is be volt zárva, mert nem tudtuk a végrendelet miatt, hogy mitévők legyünk, de mivel sokan jelezték, hogy szeretnék, ha kinyitnánk, és apu által összeválogatott ékszereket újra kínálnánk, így ennek szellemében ki fogjuk nyitni ezt is, de, hogy mi lesz pontosan az üzletházzal és a vállalkozással, nem tudjuk, mert még a közjegyzőnél van a végrendelet. Édesapánk akaratát kell követnünk – mondta el a Borsnak az üzletember lánya.