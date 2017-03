Bezárt az Alexandra-könyvesboltok fele

A Rainbow Üzletlánc Kft. által üzemeltetett 56 Alexandra-könyvesboltból 27 technikai okok miatt március 1-jétől zárva tart - közölte az MTI érdeklődésére szerdán a cégnek keddig interim menedzsmentszolgáltatást nyújtó PD Consulting Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője.



Somogyi Ferenc a Napi.hu értesüléseit megerősítve elmondta: huszonnégy bolt bérletét veszi át a Janikovszky és Kolosi Kft., amely a Líra Könyv Zrt. és Janikovszky János, a Móra Kiadó Zrt. tulajdonosának érdekeltsége; további öt üzletet a szintén több kiadót képviselő Nédiosz Kiadó Kft. üzemeltetne tovább a boltok dolgozóival együtt.



Mint kiemelte: a Rainbow Kft. 362 dolgozójából az új üzemeltetőkhöz kerülő boltok mintegy 180 munkavállalójával kezdeményezték a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését.



A bérlő nélkül maradt huszonhét üzletben - folytatta - megtiltották az árusítást, így azok március elsejétől "technikai okok miatt zárva tartanak", a dolgozók megkezdték a leltározást.



Amelyik boltokat új üzemeltető vinné tovább, átadó leltárt készítenek, az ott elhelyezett készletekkel az új üzemeltető számol el a kiadókkal - írta a Napi.hu. A többi üzletnél a kiadók március 10-ig szállíthatják el készleteiket, illetve a nagykereskedő Könyvbazár Kft. szállíthatja vissza azokat a központi raktárába - olvasható a hírportál cikkében, amely arra is kitért, hogy további négy Alexandra boltot Matyi Dezsőhöz köthető cégek működtetnek, azok jelenleg is nyitva tartanak.



A PD Consulting ügyvezetője jelezte: cégük a Rainbow Kft.-nek nyújtott interim menedzsmentszolgáltatása kedden megszűnt, a korábbi ügyvezető Vass István megbízatása lejárt, a Rainbow Kft. tulajdonosai azonban az keddi taggyűlésen nem tudtak új cégvezetőt választani, ezt március 17-én újra megpróbálják.



A Rainbow Kft. korábban jelezte: társaságuk bevételi források hiányában nem képes működésének fenntartására, mivel bizományosi partnere és a kiadók a bizományosi könyvkészletük nagy részét visszahívták. Akkor közölték: a könyvesbolt-hálózat átvételére irányuló tárgyalások a "legnagyobb erőfeszítéseik" ellenére sem zárultak eredménnyel, és a nyilvános közleményében a boltok megmentését célzó Central Csoport Zrt. konkrét ajánlatot "a mai napig nem tett".



A Rainbow Üzletlánc Kft. átvilágítását korábban végző PD Consulting Kft. január végén jelentette be, hogy befektetőt keres az országszerte ötvenhat Alexandra-könyvesboltot üzemeltető cég és dolgozói megmentése érdekében.



Az Alexandra cégcsoporthoz tartozó Könyvbazár Kft. ügyvezetője, Matyi Dezső január végén erre reagálva ugyanakkor közleményében úgy fogalmazott: a PD Consulting célja nem az Alexandra-hálózat, a munkavállalók és a magyar könyvpiac 20-25 százalékát uraló eladótér megmentése, "hanem annak jogellenes megszerzése, eladása, és a vételár eltüntetése".



A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) korábbi tájékoztatása szerint a Könyvbazár Kft. hárommilliárd forintot meghaladó adósságot halmozott fel könyvkereskedelmi partnerei felé.



A kiadók túlnyomó többsége visszahívta könyveit az Alexandra bolthálózatából, és a szerződések szerinti 30-60 nap leteltével peres úton próbálja behajtani a Könyvbazár Kft. tartozásait.