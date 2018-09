Bíróvá nevezték ki Patyi Andrást

Patyi András korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke volt.Az NVB-nek 2013-as megalakulása óta volt elnöke, azonban augusztus 14-én lemondott elnöki megbízatásáról, majd szeptember 1-jén átadta lemondó nyilatkozatát bizottsági tagságról is. A testület Rádi Pétert, az NVB eddigi tagját választotta elnökévé.Rektori posztjáról - melyet 2012. január elseje óta töltött be - július 31-ei hatállyal mondott le Patyi András.Az NKE rektori feladataival Koltay András egyetemi tanárt bízta meg az államfő szeptember 1-jével ötéves időtartamra. Koltay András pályázatát korábban az egyetem szenátusa és a fenntartói testület is támogatta.