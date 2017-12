Biztonsággal fogyaszthatók a szupermarketekben kapható halak

Az édesvízi halak közül vizsgálták az afrikai harcsát, busát, pontyot, pisztrángot és a pangasiust, míg a tengeri halak közül a hekk, lazac és tőkehal került a tesztbe.A vizsgált termékek között több hazai is szerepelt, került a tesztbe bio minősítési hal is, illetve MSC és ASC minősítésű is.Közismert, hogy a halhús egészséges, hiszen ásványi anyagokban, omega 3 zsírsavban gazdag, alacsony kalóriatartalmú fehérjeforrás.Sokan tartanak azonban a nehézfém szennyezettségtől, amely a halak húsában a táplálékláncon keresztül felhalmozódhat. Ezért a Tudatos Vásárlók Egyesülete megvizsgálta, hogy a hazai szupermarketekben leggyakrabban kapható friss és fagyasztott halakban van-e egészségkárosító hatású higany, arzén, kadmium vagy ólom.A Tudatos Vásárlók Egyesülete azt is pontozta, hogy a termékek rendelkeznek-e független fenntarthatósági minősítéssel bio, ASC (Aquaculture Stewardship Council) vagy MSC (Marine Stewardship Council), ugyanis ezeknek a termékeknek az előállítása, halászata során odafigyelnek a (ökológiai és társadalmi) fenntarthatósági elvek érvényesülésére is. Továbbá azt is pontozták, hogy mennyit utazott az adott termék.A magyarországi tenyésztésű halak nem csak a kisebb szállítási igény miatt nyertek plusz pontot, de jó hír, hogy az öt vizsgált halnál csak 3 esetben kellett 0,5 pontot levonni a vizsgált nehézfémek kismértékű jelenléte miatt, ezek összességében a legkevésbé szennyezett termékek között voltak.Szintén a lista elejére kerültek a fenntarthatósági (ASC, MSC) védjeggyel ellátott termékek is. Az Ocean Sea és az Almare Seafood pangasius (cápaharcsa) filéje.A laboratóriumi vizsgálatok alapján a 29 tesztelt termékből 3 terméknél egyáltalán nem volt kimutatható egyik vizsgált szennyezőanyag sem: Delforg Afrikai harcsafilé és Delforg gyorsfagyasztott pangasius valamint a Classic gyorsfagyasztott pangasius nevű terméknél.Jó hír, hogy a többi terméknél is, a kimutatott nehézfém mennyisége jóval az Európai Uniós határérték alatt volt. Ezek alapján elmondható, hogy a vizsgált halak fogyasztása nem jelent érdemi kockázatot a nehézfémek terén.A legnagyobb - de még így is bőven az egészségügyi határérték alatti - szennyezettség a hekkeknél volt tapasztalható, ennek a halfajnak a mintáiban (5 db) jellemzően két-két nehézfém is kimutatható mértékben volt jelen. A szennyezettségi lista végén voltak még a tőkehalak is.Friss hal vásárlásánál győződjünk meg arról, hogy a hal friss, jó állapotú: húsa feszes, kopoltyúja vöröses, a szemei fényesek és nem beesettek, bőre nedves. Kerüljük az opálos szemű, hiányos, lepedékes, laza pikkelyű, szürkés-sárgás kopoltyújú, erős szagú halat, ugyanis ezek a nem jó minőségű áru ismérvei.Válasszunk Magyarországon vagy a környező országokban tenyésztett édesvizi halat. Ezeknél legalább a szállításból adódó környezetterhelés kisebb a tengeri, óceáni halakéhoz képest, valamint nem áll fenn a veszélye a természetes halállomány túlhalászásának, hiszen ezeket kifejezetten halászati célra tenyésztik. A Tudatos Vásárlók Egyesülete honlapján található egy lista azokról a nagyobb szupermarketről, boltokról, ahol lehet hazai halat venni.Ma már egyre népszerűbbek az úgynevezett halbisztrók, ahol hazai halból készült finom fogásokat lehet kipróbálni, így nem nekünk kell pepecselni a hal elkészítésével. A Tudatos Vásárlók Egyesülete honlapján megtalálható a budapesti Halbisztrokról készült teszt.Tengeri hal vásárlásánál részesítsük előnyben az MSC minősítésű (Marine Stewardship Council ) terméket. Ezzel támogatjuk azokat a halászokat, akik tartózkodnak a halászati területek kizsákmányolásától, azoktól a halászati módszerektől, amelyek az egyes halfajok kihalásához vezetnek.A teljes teszt ingyenesentekinthető meg.