Biztos a Fidesz abszolút többsége a Nézőpont szerint

Az összesítés szerint a legvalószínűbb listás választási eredményeket nézve (a választási részvételüket biztosra ígérők potenciális pártpreferenciája) a Fidesz-KDNP 43 százalékon áll. A Jobbik a listás szavazatok 23, az MSZP 13, a DK 6, a Momentum 5 százalékát szerezné meg. Ezen a bázison az LMP tábora 4 százalékos, míg a Kétfarkú Kutya Párt és az Együtt 2-2, a Liberálisok pedig 1 százalékon állnak.

Nyolc hónappal a következő választás előtt változatlanul vezetnek a kormánypártok, a Fidesz-KDNP a listás szavazatok 43 százalékával biztos abszolút többséget szerezne - derül ki a Nézőpont Intézet Magyar Idők számára készült kutatásából, amelyet az intézet szombaton juttatott el az MTI-nek. A felmérés eredményei alapján a baloldalon az MSZP, a DK és a Momentum is bejutna a parlamentbe.Júliusban változatlanul a teljes felnőtt népesség 30 százaléka támogatta a Fidesz-KDNP-t. A Jobbik szimpatizánsi tábora ezúttal is 11 százalékos, míg az MSZP-tábor továbbra is a teljes felnőtt népesség 7 százalékát teszi ki. A kisebb pártok közül a DK 4, az LMP és a Momentum Mozgalom pedig 2 százalékon áll. Az Együtt, a Fodor Gábor által vezetett Liberális Párt és a Kétfarkú Kutya Párt tábora egyaránt 1 százalékos, míg a Párbeszéd ezúttal nem érte el a mérhetőségi szintet.A Nézőpont Intézet személyes közvélemény-kutatása 2017. július 4-23. között készült kétezer ember megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. Kétezer fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba 2,2 százalék - közölte az intézet.