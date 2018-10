BM: a kormány biztosítja a szemétszállítást

A kormány biztosítja a szemétszállítást és fenntartja a rezsicsökkentést - jelentette ki Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, kedden tartott sajtótájékoztatóján.



Felháborító, hogy a Zöld Híd Nonprofit Kft. nem látja el szerződésben vállalt feladatát, nem szállítja el a szemetet több mint 100 településről és a megbízást sem adja át - mondta az államtitkár.



A kft.-t irányító "LMP-s" Gémesi György gödöllői polgármester "politikai játszmába kezdett", de a kormány nem enged a zsarolásnak, szemét nem marad elszállítatlanul, és fenntartjuk a rezsicsökkentést is - hangoztatta az államtitkár.



Góra Zoltán, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) főigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a katasztrófavédelem az ország egész területén felkészült a hulladékszállítás megszervezésére, illetve elvégzésére.



A Zöld Híd Kft. megbízott ügyvezető igazgatója, Gyenes Szilárd csütörtökön az InfoRádiónak azt mondta: péntektől beszüntetik a hulladékszállítást, mert nem kapták meg az eddig elvégzett munka fedezetét a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt.-től. Jelezte: kiszolgáltatott helyzetben vannak, mert a cégnek megszűnt a közvetlen bevétele, nem bocsát ki számlát, a lakosság az NHKV Zrt.-nek fizeti be a közszolgáltatási díjat.



Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón azt mondta: nem engednek az üzleti érdekű zsarolásoknak, ezért nem engednek a rezsicsökkentésből, és ha kell, akár a katasztrófavédelem is képes átvenni a szolgáltatás biztosítását, de nem ez a cél. A szükséges konszolidációhoz a kormány forrást is fog biztosítani, illetve egy létrejövő bizottság egy héten belül jelentést tesz a helyzetről.



Az OKF pénteken egyeztetésre hívta a Zöld Híd és az NHKV képviselőit. Az egyeztetés után kiadott közleményben az OKF azt írta: a katasztrófavédelem az egyeztetésen felmérte, milyen feltételekkel biztosítható a hulladékszállítás hétfőtől a Zöld Híd Kft. ellátási területén, vagyis 116 településen.