Boban Markovic Orkestar is fellép a Dombos Festen

Az összművészeti fesztivál honlapja szerint idén is a magyar kultúrának, illetve ennek a régiónak az érdekes, színvonalas és ritkán látott produkcióit láthatja a közönség Kishegyesen.



A térség egyik legkedveltebb rendezvényét Pál István "Szalonna" Liszt Ferenc-díjas magyar népzenész együttese, a Szalonna és Bandája nyitja meg. Szintén az első napon lép fel az osztrák nemzetiségű, ám "tiszteletbeli magyar bluesmanként" is ismert Ripoff Raskolnikov és zenekara, valamint a kortárs magyar zene egyik legismertebb formációja, a Szabó Balázs Bandája.



A fesztivál négy napja alatt nem lesz hiány a népzenét, a dzsesszt, a folkot, valamint az etnót bátran keverő együttesekből sem. Vendég lesz Lajkó Félix hegedűművész és az Óperentzia duó, a magyar dzsessz nagyágyúja, Dresch Mihály, illetve a Dresch Quartet, a Pátkai Rozina Trió, Brasnyó Antal és a délvidéki nagyzenekar, valamint az idei egyik legizgalmasabb fellépő, a Budapest Ska Nu-jazz Orchestra, vagyis a BuSKAnjo, amely együttes a dzsessz, a reggae, a funk és a latin zene stíluselemeit vegyíti a SKA zene lendületével.



A rendezvénynek helyet adó Hegyalja utcában kézművesek, valamint hagyományos magyar ételeket kínáló árusok és borászok kaptak helyet, emellett borpincével és borterasszal várják a látogatókat. Ezen felül ismét látható lesz, ahogyan a fényfestők keze alatt minden este életre kel a 100 méteres löszfal, amelynek a tövében a fesztivált rendezik.



Délutánonként ezúttal is látogatható lesz a Dombos Remix névre keresztelt irodalmi találkozó.