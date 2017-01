Bocsánatot kér a Magyar Rákellenes Liga a botrányt kavart kampányfilm után

Tisztelt Érintettek!



Bocsánatot kérünk mindazoktól, akiket megbántottunk, nem szerettünk volna megsérteni senkit, semmiképpen nem volt célunk a gyógyult és jelenleg küzdő betegek támadása. A Magyar Rákellenes Liga 26 éve a daganatos betegekért küzd és ez így lesz a továbbiakban is. A filmet levettük a honlapunkról és a facebook oldalunkról.



Az idei kampányfilmünkből eredő félreértések kapcsán szeretnénk tisztázni a Magyar Rákellenes Liga üzenetét. Többen, önerőből felfedezett, immáron sikeresen gyógyult személyek támadásnak vélték a reklámunk figyelemfelkeltő tartalmát. Tekintettel arra, hogy ennek az évnek a mottója az egyén és a társadalom felelősségének hangsúlyozása, ezért ennek a reklámnak a célja a magyar társadalom megszólítása. Az idei cél a megelőzésre, az egészséges életmódra való felhívás - hiszen ebben van az egyén felelőssége, a genetikai adottságokon és a környezeten nem tudunk változtatni!



A célközönség a még nem beteg, de helytelen életmód miatt fenyegetett emberek csoportja, akik figyelmét csak erősebb üzenettel lehet elérni!



Csak egy adat: Az ingyenes szűrővizsgálatok részvételi aránya 40% körüli, és a panaszt okozó daganatok 70%-a már áttétes! Tegyünk együtt a szűrővizsgálatokon való részvételért!



Megértésüket és az Önöktől kapott Második Esélyt köszönjük!



Tisztelettel:

Dr. Bittner Nóra, elnök

A Magyar Rákellenes Liga az alábbi közleményt adta ki:A kampányfilm az elmúlt napokban óriási vihart kavart. A reklám első mondata a bírónő szájából hangzik el: “Vádlott, álljon fel! Az ítélet rák". A bírónő a vádlott kérdésére elmondja, nem sportolt, egészségtelenül élt, ezért lett rákos.A TV2-n, a Mokkában Demcsák Zsuzsa beszélgetett hétfő reggel a liga elnökével és egy reklámszakemberrel a filmről, de még. "Nem tudok és nem is akarok objektív maradni ezzel a kampánnyal kapcsolatban. Kikérem magamnak mindenki nevében, aki valaha is érintett volt a rákkal kapcsolatban!"Kedden a Reggeli Show is megszólaltatta a Magyar Rákellenes Liga elnökét. Sebestyén Balázsék az áldozat hibáztatását az empátia teljes hiányának nevezték, a kampányfilmet bántónak nevezték. Dr. Bittner Nóra a keddi rádióműsorban bocsánatot kért azoktól, akiket megbántottak.Az adást itt hallgathatják vissza: