Bőnyi rendőrgyilkosság - Győrkös István továbbra is állítja: nem ő ölte meg Pálvölgyi Pétert

Kommandósok kíséretében vitték Győrkös Istvánt szerda reggel 9 órakor a Szombathelyi Törvényszékre, ahol elkezdődött a büntetőpere. Fizikailag ugyanolyan állapotban van, mint ahogyan az eddigi előzetes letartóztatások meghosszabbításáról szóló tárgyalásokon láttuk.Továbbra is határozottan állítja, hogy nem ő ölte meg Pálvölgyi Pétert.A bíróságon külön vallomást nem kívánt tenni. Jelezte, hogy a későbbiekben akkor, ha helyszíni tárgyalást is tartanak a bőnyi házban megteszi, s élni fog a jogával is, hogy a tanúkhoz kérdést intézzen.A délelőtt folyamán eddig az egyes számú rendőrtanút (egy hölgyet) hallgattak meg, és már most látszik, hogy védelem kemény kérdésekkel fog készülni mindenkivel szemben, akit a bíróságra beidéznek, s rendőrként, tűzszerészként szemtanúja volt a tragédiának.Több mint egy óráig tartott az első tanú meghallgatása is, s a védelem komolyan feszegette, hogy a rendőrnő a fegyver tárába miért csak öt, s nem az előirányzott hét golyót helyezte be. A válasz az volt, hogy nem számítottak ilyen szituációra, s feltette a kérdést: ha hét golyó lett volna bent, Peti most is élne? A szakértő szerint az ő fegyverét nem használták.A kettes számú tanút is meghallgatta a bíróság. Ő az a rendőr, aki nyolc lövést adott le, és akinek fegyveréből származik az a golyó, amelyik Győrkös Istvánt megsebesítette. Őt is számos kérdéssel várta a védelem.Mindjárt a legfontosabbal kezdték: miért mondta azt még a tragédia pillanataiban, hogy "remélem nem én lőttem le Petit". A rendőr maga is elmondta, hogy az ajtótok fedezékéből az első két lövést megérzésből adta le abba az irányba, ahol Győrkös Istvánt kezében a karabéllyal látta. Azt követően kettesével lőtt a vádlott felé.Az egyes és a kettes tanú rendőr is határozottan állította, hogy elsőnek Győrkös sorozatlövését hallották, s ami azután jött, az életüket végigkíséri, beléjük ivódott. A kettes számú tanú elmondta azt is, hogy már másnap tudta, hogy a kollégáját ért lövések biztosan nem az ő fegyveréből származnak.A bíróság szerda délután és csütörtökön további tanúk meghallgatásával folytatja az ügy tárgyalását.

Előzetes

A vádirat legfontosabb része



​(...) A rendőrök észrevették, hogy a vádlott kezében van valami, egyikük szolgálati fegyverét csőre töltötte, majd a néhai sértett észlelve, hogy Győrkös kezében fegyver van, rákiáltott, hogy azonnal tegye le. Erre a vádlott három lövésből álló rövid sorozatot adott le és rálőtt Pálvölgyi Péterre, akinek a szolgálati fegyvere a fegyvertokban volt.



A vádlott úgy adta le a halálos lövést, hogy a fegyver csőtorkolata a néhai sértett fejétől a lövés leadásának pillanatában 30–80 cm távolságban volt. Pálvölgyi Péter próbált kitérni a lövések elől, azonban egy a fején eltalálta (...), a sérülés elszenvedését követően 3–4 perccel elhalálozott.

A Szombathelyi Törvényszéken dr. Varga Roland tanácsára vár az a feladat, hogy számos kérdést tisztázzon az emberöléssel vádolt Győrkös István ügyében. Több kérdésben mást állít a vádlott és mást az ügyészség. Mindenekelőtt abban, hogy ki lőtte le Pálvögyi Péter rendőr nyomozót 2016. október 26-án. Remélhetőleg egyértelmű választ kapunk a per végén arra is, hogy mi vezetett a lövöldözésig? Miért volt egy töltött fegyver Győrkös István kezében? Ki lőtt először? Ki hányat lőtt? Szabályszerű volt-e a rendőri eljárás?Nyilván még számos kérdés terítékre kerül, s az is biztos, hogy a szakértőknek perdöntő szerepük lesz az ügyben. A büntetőper ma kezdődik és másnapra is tárgyalási napot tűzött ki a bíró; úgy tudjuk, tanúmeghallgatásokat tervez az eljáró bírói tanács. Ez nyilván a helyszínen tartózkodókat jelenti első- sorban: Győrkös István feleségét, illetve a rendőröket (három nyomozót és három tűzszerészt), akik házkutatásra érkeztek másfél évvel ezelőtt a bőnyi otthonhoz.Győrkös – úgy tudjuk – várja a per kezdetét, állapota fizikailag kielégítő, bár letartóztatása óta már kétszer is műteni kellett. Betegsége nem a sérülése okán alakult ki, az attól független. Egyelőre kérdéses, hogy tesz-e a tanúvallomást az első napon, ezt ügyvédei – dr. Takács Zoltán és dr. Deák Andrea – taktikai okból nem árulja el, de ebben nincs is semmi szokatlan. Az biztos, hogy a vádlott kikezdhetetlenül hisz az ártatlanságában – az emberölést illetően. A tiltott fegyvertartást nem tagadja, kár is lenne, hisz a kezében volt az átalakított gépkarabély.Győrköst védőügyvédei sokadszor is szerették volna kihozni a börtönből, de ez legutóbb sem sikerült, maradt az előzetes letartóztatás, amit jelenleg Szombathelyen tölt. Azért ott, mert a per (s ezt is megírtuk korábban) összeférhetetlenség miatt Győrből a vasi megyeszékhelyre került. Megjósolni senki nem tudja, mennyire húzódik majd el a büntetőügy tárgyalása, egy biztos: ma elkezdődik, s a tárgyalóteremben történtekről holnap beszámolunk.