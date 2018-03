Bors: Kötéllel fojtották meg VV Fannit

B. László ügyvédjét, dr. Brodmann Pétert korábban kizárták VV Fanni gyilkossági ügyéből, és a továbbiakban tanúként hallgatják meg.A lány megölésével gyanúsított férfi volt védőügyvédjétől (és egyben nagybátyjától) DNS-mintát is vesz a rendőrség, ugyanis az autóban – amiben Fanni testét szállították – vérgyanús kötelet találtak, amin három DNS is volt: Fannié, B. Lászlóé, és egy ismeretlen személyé. Mivel a kötelet pedig B. László idős nagypapája felismerni vélte, így a rendőrség mintát vesz a Brodmann család férfitagjaitól - írja a borsonline.hu Dr. Lichy József, a Novozánszki család ügyvédje a lap kérésére azt is tisztába tette, hogy miért csak a férfitagoktól.– Negyven darab sejt kell egy DNS kimutatásához, ami meg is van, és már azt is tudjuk, hogy a harmadik, ismeretlen DNS, egy férfié, aki nem került még a törvénnyel összeütközésbe – kezdte az ügyvéd. – De vérnyomról a kötélen csak Fanni esetében beszélhetünk, a másik két DNS-t bőrhámból vagy izzadságnyomból nyerték – tette hozzá az ügyvéd, aki szerint ennek a zsinegnek a segítségével végezhettek Fannival.– Nyilván nem véletlenül vannak rajta feltehetően tenyérből származó bőrhámsejtek és izzadságcseppek. Egy vagy akár több ember dolgozhatott ezzel a kötéllel, amin rajta van Fanni vére – mondta dr. Lichy József, aki arra a kérdésre, hogy ezzel a kötéllel fojtották-e meg Fannit, tömör választ adott. – Hát, igen – mondta az ügyvéd, akinek segítségével egy lépéssel közelebb kerültünk az ügy megoldásához.A Bors legfrissebb információi szerint a rendőrség átfésülte a B. László vezette autó GPS-jelei által mutatott területeket, és több, mint három hónap alatt, Budapesttől Veszprémig tűvé tettek minden lehetséges helyet, erdőket, bányákat, folyót, mindhiába.A Dunában sem keresik már nagy erőkkel Fannit, inkább új irányt vettek, és a tettestárs után kutatnak. Hiszen minden jel arra utal, hogy a gyanúsított B. László nem egyedül követte el a bűncselekményt, harmadik szereplője is lehet a történetnek, és a korábban már többször emlegetett titokzatos barátnő, B. Erika neve is egyre többször felmerül az ügy kapcsán, és ebben az egyik és másik oldalon álló ügyvéd: dr. Brodmann Péter és dr. Lichy József is egyetért.