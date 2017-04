Botka: az emberek döntő többsége kormányváltást akar

Az emberek döntő többsége kormányváltást akar - összegezte országjáró körútjának tapasztalatait az MSZP miniszterelnök-jelöltje csütörtök délután Debrecen főterén.



Botka László mintegy 250 híve előtt azt mondta: több mint tízezer emberrel foghatott kezet a 19 megyét érintő országjáráson. A találkozók fontos üzenete, hogy "jövő ilyenkor le tudjuk és le is fogjuk váltani a Fideszt" - mondta.



"Most telt be a pohár" - utalt a szocialista politikus az elmúlt hetek tüntetéseire, majd hozzátette: "a Fidesz hülyének néz bennünket, elég volt, le kell váltani őket".