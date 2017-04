Botka: Magyarország legnagyobb problémája az igazságtalanság

Botka László az orosházi agrárszocialista megmozdulás 126. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen azt mondta: az igazságtalanság a munkahelyeken, az oktatásban, az egészségügyben, az otthonteremtési és a családtámogatási rendszerben, valamint az egykulcsos adóban is megmutatkozik.



Nincs munkásérdek-védelem, elvették a sztrájkjogot, nincs tanszabadság; egy gyermek sorsa már a születésekor eldől; a lepusztult közkórházakban lassan orvos sincs; hét év alatt nem emelték a családi pótlékot; az egykulcsos személyi jövedelemadó és az otthonteremtési támogatás pedig csak a gazdagoknak kedvez - sorolta kifogásait az ellenzéki politikus. "Ebből elég volt, tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok!" - szólított fel. Kitért arra, hogy május 1-je az európai uniós csatlakozás évfordulója is. A magyarok 87 százaléka támogatta a népszavazáson a csatlakozást, "amit Orbán Viktor most szintén veszélyeztet" - mondta. Molnár Gyula pártelnök arról beszélt: az utóbbi időben kialakult kormányellenes tüntetések azt jelzik, hogy a régóta meglévő elégedetlenségnek már van tömege, a budapesti tüntetések bátorságát szavazattá, kormányváltó többséggé kell szervezni. Szerinte "a hatalom ma fél az emberektől", a Magyar Nemzeti Bank elnöke "magánhadsereget finanszíroz", a parlament elnöke pedig az Országgyűlési Őrséget "rakétavetőkkel szerelte fel". "Kik ellen akarják ezt használni?" - kérdezte.



Orosházán 1891. május 1-jén az alacsony mezőgazdasági munkabérek, a nagybirtok szorítása ellen tüntető paraszti tömegbe lőttek a kivezényelt katonák és csendőrök, több százan vesztették életüket. A véres május 1-je alkalmából állított emlékműnél koszorúzott Hiller István, Gőgös Zoltán, Tóth Bertalan és Harangozó Gábor szocialista politikus is. Ezt követően a teret és az utcarészt megtöltő emlékezők fáklyákkal vonultak a piactérig.