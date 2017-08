Botrányos BKK-jegyértékesítés - Három büntetőeljárás indult

Három büntetőeljárás indult eddig a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályán a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) e-jegyrendszerével kapcsolatban - írta a Magyar Idők a szombati számában a rendőrség tájékoztatására hivatkozva.



A lap szerint operatív nyomozás is zajlik amiatt, hogy túlterheléses támadás érte a közlekedésszervező cég számítógépes hálózatát. Információs rendszer vagy adat megsértésének gyanúja miatt folyik nyomozás az ellen a 18 éves fiatalember ellen, aki az értékesítési rendszer egy hibáját kihasználva 50 forintra módosította a havi e-bérlet árát, amit jóvá is hagyott a program. A másik két nyílt büntetőeljárás állampolgári feljelentésre indult, mindkettő ismeretlen tettes ellen. Az egyik eljárás hűtlen kezelés gyanúja miatt indult, mivel az e-jegyrendszer fejlesztési hibái miatt kár érte a BKK-t.



A rendőrök azt vizsgálják, hogy ki a felelős a biztonsági hiányosságok elhárításának elmaradásáért. Személyes adattal való visszaélés miatt is nyomozás indult, miután a 24.hu átadott egy több ezer felhasználó adatát tartalmazó, egy hekker által a portálhoz eljuttatott listát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Ebben a nyomozásban az e-jegyrendszert feltörő és az adatokat eltulajdonító ismeretlen hekker a célpont. A nyílt nyomozások mellett operatív - titkos - munka is folyik. A 18 éves fiatal előállításának hírére először a BKK Facebook-oldalát bénították le a tömegesen odalátogatók, majd az e-jegyrendszert, azután pedig a BKK és a T-Systems honlapját túlterheléses támadássorozat érte, a rendszer 72 órára összeomlott. Operatív eszközökkel keresik a BKK budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszere, a Mol-Bubi számítógépes rendszerének feltörőjét is, aki több mint ötezer felhasználó adataihoz jutott hozzá, majd azokat szintén a 24.hu-nak küldte meg. A portál a lopott adatokat az adatvédelmi hatósághoz juttatta el, amely hatósági eljárást indított - olvasható a Magyar Időkben.