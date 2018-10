Bővített kapacitásokkal készül az év végére a Magyar Posta

Az új automata csomagfeldolgozó rendszerrel dolgoznak szakemberek a Magyar Posta Csomaglogisztikai Üzemében 2018. október 8-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Raktárainak bővítésével és egy új, nagy teljesítményű csomagfeldolgozóval készül az év végi forgalomra a Magyar Posta.Hétfői közleménye szerint a Magyar Posta 5 ezer négyzetméteres, hétköznapokon éjjel-nappal működő Csomag Logisztikai Központjában egy hete tömeg- és térfogatmérésre is képes csomagfeldolgozó rendszer üzemel. A csaknem 1 milliárd forintért beszerzett gépsor óránként 10 ezer, egyenként 100 kilogramm tömegű csomagot is tud kezelni, ezzel a háromszorosára bővült a csomagfeldolgozó kapacitás.A tájékoztatás szerint a fővárosi beruházás mellett országszerte 60 postán bővítették a raktárakat, tárolókat és csomagkiadó helyeket, továbbá eszközbeszerzésekkel és szorosabb partneri együttműködésekkel is készülnek a növekvő terhelésre. A november végi árleszállításoktól a majdnem karácsonyig tartó csúcsidényben a Magyar Posta a tavalyit 30 százalékkal meghaladó küldeményforgalomra számít, ezért megerősíti a logisztikát és a kézbesítést is - közölték.Az előrejelzések és az eddigi adatok alapján az árutartalmú küldemények száma 20 százalékkal nőhet, a csomagforgalom idén is rekordot dönthet - írták. Hozzátették, hogy 2017-ben a belföldi csomagok száma meghaladta a 21 milliót, a külföldről bejövő árutartalmú küldemények száma a 18 milliót. Megjegyezték, hogy a nemzetközi webáruházak forgalma miatt már kora ősszel megnő, ezért hetekig is elhúzódhat a külföldről érkező küldemények szállítási ideje.Kifejtették, a Magyar Posta csak a szállítás utolsó szakaszáért felel, az ügyfeleket pedig arra kérik, hogy időben rendeljék meg a termékeket.