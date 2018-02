Bővíti mobilnetes szolgáltatását a Balaton körül a Vodafone

Amrita Gangotra, a cég műszaki vezérigazgató-helyettese elmondta, a fejlesztést indokolja az is, hogy a Balatonnál nyaranta háromszorosára nő az adatforgalom.



Hozzátette, hogy a 4G+ szolgáltatás fontos állomás a folyamatban, amely az 5G hálózat megjelenéséhez vezet.



Budai J. Gergő vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettes közölte, hogy a balatoni projekt a Vodafone több tízmilliárd forintos, évekig tartó hálózatfejlesztési programja keretében valósul meg.



Megjegyezte, hogy a hálózatfejlesztés a víz felületére is kiterjed, ez lehetővé teszi a vitorlázásban terjedő IoT (világhálóra csatlakozó intelligens használati eszközök) alkalmazását. Így például pillanatok alatt lehet időjárási adatokhoz jutni, a mentési munkálatokat pedig a hajók helyzetét pontosan jelző okostelefonos alkalmazás támogatja - tette hozzá.



A hálózatfejlesztést üdvözölte a Balatoni Hajózási Zrt. is - mondta Kollár József, a társaság vezérigazgatója, aki szerint az utazóközönség igényei alapján érdemes fejleszteni a hálózatot, különös tekintettel arra, hogy a Balaton már nemcsak a nyári csúcsidényben, hanem a tavaszi és az őszi hónapokban is egyre több látogatót vonz.



Az igényfelmérések szerint a hajóutakon ma már nélkülözhetetlen az élménymegosztás lehetősége, a fényképek és videók azonnali leltöltése az internetre akár a Balaton közepéről is, ami csak zavartalan és gyors adatátvitel esetén lehetséges - jegyezte meg.