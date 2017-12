Brexit - Századvég: nagyrészt az uniós elvárásoknak megfelelően alakultak a tárgyalások

Az elemző szerint általában minden pontban kompromisszum született, amit Theresa May brit kormányfő is eredményként tud felmutatni hazájában. Hozzátette, a legtöbb elemző arra számít, ugyan Nagy-Britannia valóban kilép az Európai Unióból, de a legfontosabb kérdésekben - a pénzügyi hozzájárulás, az uniós munkavállalók és a nyílt vagy zárt határ témakörében - továbbra is partner marad. Pócza István felhívta a figyelmet, hogy a Brexit-tárgyalásokon az unió részéről az Európai Bizottság tagjai vettek részt, ugyanakkor az ő véleményük nem feltétlenül fedi a tagállamok érdekeit.



"A bizottság érdeke, hogy ledózerolja a briteket, és így mutassa meg, nem éri meg kilépni az EU-ból (...), ezzel szemben a tagállamok külön-külön szeretnék megőrizni a jó kapcsolatokat" - hangsúlyozta.