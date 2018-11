Brexit - Szijjártó: a jelenlegi állás szerint reális esély van a magyar célok elérésére

A helyzet jelenlegi állása szerint reális esély van a magyar célkitűzések teljesülésére az Egyesült Királyság európai uniós kiválásának folyamatában - jelentette ki Szijjártó Péter a bennmaradó tagállamok szakminisztereinek hétfői brüsszeli tanácskozását követően.



Sajtóértekezletén a külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy a kormánynak négy fontos célja volt a Brexit folyamatában: a tisztességes megállapodás tető alá hozása a kilépés feltételeiről, a szoros gazdasági kapcsolatok megőrzése, az együttműködés fenntartása a biztonság terén, illetve a szigetországban élő magyar állampolgárok szerzett jogainak garantálása. A jelenlegi állás szerint ezen célkitűzések teljesülésének reális esélye van - mondta Szijjártó, hozzátéve, hogy sajnálják a britek távozását, de erről kizárólag az ország lakosai jogosultak dönteni, így ezt nem is kívánják kommentálni.



A Brexit-ügyi ülés után az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása következett, amelyen a tárcavezető tájékoztatása szerint a közép-ázsiai országokkal való együttműködés és a bosznia-hercegovinai helyzet is szóba került, illetve később Ukrajna is napirenden lesz. Utóbbi téma kapcsán közölte, mivel nem történt előrehaladás, Magyarország továbbra is blokkolja a NATO-Ukrajna Bizottság ülését, de azt nem fogja megakadályozni, hogy meghívják a georgiai és az ukrán külügyminisztert a katonai szövetség december 4-5-i külügyminiszteri találkozójára.



Hozzátette, ezt mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkárnak is, rajta áll, hogy támogatja-e ezt a formátumot. Újságírói kérdésre válaszolva Szijjártó elmondta, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök egy magyar külképviseleten jelezte szándékát, hogy menedékjog iránti kérelmet kíván benyújtani, a kormánynak azonban nem volt semmilyen szerepe az odajutásában.



Leszögezte, hogy a magyar hatóságok ezen a bizonyos képviseleten találkoztak először az üggyel az egyik, Macedóniával szomszédos országban, onnan pedig Gruevszki "teljesen legálisan, a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak megfelelve jutott el Magyarországra, minden határátlépése törvényes volt". Mint mondta, uniós kollégái közül senki nem vetette fel hétfőn az ügyet, a macedón külügyminiszterrel azonban december elején kétoldalú megbeszélést folytatnak a brüsszeli NATO-találkozó margóján.



"Magyarország számára Macedónia támogatása nem párt- vagy kormányszimpátia kérdése" - fogalmazott. Emellett megismételte a kormány álláspontját, miszerint nem politikai, hanem jogi kérdésről van szó. A Közép-európai Egyetemmel (CEU) kapcsolatos kérdésre Szijjártó azt felelte, hogy a kormány egyelőre nem látja bizonyítottnak, hogy az intézmény valóban oktatási tevékenységet folytat az Egyesült Államokban.



"Nem tudok arról, hogy előkészületben lenne olyan felhatalmazás, amely azért születne számomra, hogy egy újabb (felsőoktatási együttműködési) megállapodást írjak alá" - mondta.