Brüsszel és a LED-lámpák: rezsicsökkentés, kicsit másképp

Egy új reklám kimaxolja a Brüsszel-ellenes kormányzati kampányt. A "Tudta?" kormányplakátokra reflektáló hirdetésben az áruház a valódi rezsicsökkentés mellett érvel, és amellett, hogy a LED-es izzókkal mennyit lehet spórolni - írta a hvg.hu . "Tudta? Ha nem Brüsszelt állítja meg, hanem LED-ekkel világít, az valóban rezsicsökkentés" – olvasható a plakáton és a cég honlapján is az akciók között . Érdemes idézni a teljes reklámszöveget:

Harcoljon Ön is a Rezsidémon ellen! Használjon LED-eket és akár 90%-ot is spórolhat a villanyszámláján, nem is beszélve arról, hogy a LED-égőkre 1,2 vagy 3 év garancia van!