Brüsszel is vizsgálja a CEU ellenes törvényt

Fidesz: a CEU sem állhat a magyar törvények fölött



Egyetlen külföldi egyetem, így a "Soros-egyetem" sem vonhatja ki magát a magyar jogszabályok alól, nem állhatnak a törvények fölött - jelentette ki Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.



A képviselő azt mondta, meglepődött, hogy "ekkora perpatvar" lett a Közép-európai Egyetemmel (CEU), a "Soros-egyetemmel" kapcsolatban.



Kifejtette: az Oktatási Hivatal a Magyarországon működő külföldi egyetemeket vizsgálva jutott arra a megállapításra, hogy több ilyen intézmény is szabálytalanul működik. A szabálytalanságokban közös, hogy az érintett egyetemek az anyaországban nem folytatnak semmilyen oktatási-képzési tevékenységet - tette hozzá, a csalás kategóriájába sorolva ezt a helyzetet.



Minden ilyen típusú oktatási vállalkozásoknak, felsőoktatási intézménynek be kell tartania a magyar jogszabályokat - jelentette ki Németh Szilárd.



A politikus a felsőoktatási törvény javasolt módosítását idézve elmondta: a tervek szerint az Európai Unión kívül alapított egyetemek csak akkor működhetnek Magyarországon, ha az adott ország és Magyarország nemzetközi egyezményt köt erről. Ez szerinte nem egy teljesíthetetlen feltétel, csak akarat kérdése.



Németh Szilárd a politikusi reakciókat is érdekesnek nevezte az ügyben, mert szerinte aki azonnal "Soros-problémát lát a kérdésben", az egyértelművé tette, hogy Soros György érdekeit szolgálja a magyar parlamentben.



Nem zárják be a Közép-európai Egyetemet (CEU) semmilyen körülmények között, a tudományos programok folytatódnak - mondta az intézmény elnök-rektora szerdai budapesti sajtótájékoztatón. Michael Ignatieff kijelentette: Budapest az "otthonuk", és itt akarnak maradni.Kiemelte: a magyar kormány által benyújtott felsőoktatási törvénymódosítást diszkriminatívnak tartják, támadásként értékelik a CEU-val szemben, és úgy vélik, az a tanszabadság kárára válik egész Európában, károsítja a magyar-amerikai kapcsolatokat. Diszkriminatívnak tartotta a feltételek teljesítésére a 2018 februári határidőt is.Az elnök-rektor szerint vissza kell vonni a törvényjavaslatot, amely őket veszi célkeresztbe, támadja nem csak az intézmény, hanem a magyar felsőoktatás akadémiai szabadságát. Szerinte más megoldást kell találni. Jelezte: készek a párbeszédre a kormánnyal, ugyanakkor szerintük a javaslat benyújtásával "megtört" a bizalom. Nem szeretnék növelni a feszültséget, de visszavonulót sem fognak fújni - jelentette ki a rektor, aki azt ígérte: az összes jogorvoslati lehetőséget igénybe veszik majd.Michael Ignatieff kitért arra is, hogy Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság jóváhagyását adta működésükre, és az egyetem mindig is tiszteletben tartotta a törvényi eljárásokat, legyen szó vízumról, munkavállalói engedélyről vagy adófizetésről.Megjegyezte: a törvényjavaslatot nem előzte meg hossza konzultáció, "tegnap este hirtelen nyújtották be".Az elnök-rektor jelezte: az Amerikai Egyesült Államok vezetése kifejezte teljes támogatását, New York állam volt kormányzója szintén kiállt az intézmény mellett, ahogy Kanada nagykövete is.Úgy fogalmazott: a kormány semmibe veszi a hozzájárulásukat a magyar tudományos élethez, nemzetközi kultúrához. A rektor kitért arra is, hogy kiemelkedő nemzetközi, tudományos helyezéseket értek el, valamint felhívta a figyelmet a társintézményekkel való együttműködésre.Enyedi Zsolt, magyar ügyekért felelős rektorhelyettes arról, hogy a javaslat szerint Magyarországon külföldi egyetem csak akkor működhet a jövőben, ha mögötte kormányközi szerződés van, azt mondta: eddig szakmai szempontok alapján döntöttek arról mit lehet tanítani, ezentúl politikai döntésnek kell mögötte állnia. Ez rossz az egyetemüknek, de rossz a magyar felsőoktatásnak is - rögzítette.Probléma az is, hogy megkövetelnék, a külföldi egyetemnek oktatási tevékenysége legyen a származási országban. A CEU-t a helyi közép-európai sajátosságok figyelembe vételéve hozták létre, ez egy bevett forma. Elvileg indíthatna programokat más országokban, de miért lenne attól jobb a magyar felsőoktatás? - kérdezte.Kitért arra, hogy azon oktatók, akik nem uniós országból jöttek, eddig külön munkavállalási engedély nélkül dolgozhattak, ezentúl erre sem lesz lehetőség.Újságírói felvetésre azt mondta: arra számít, értelmes párbeszédet lehet majd folytatni az oktatási államtitkárral, az a kérdés, hogy mennyire van megkötve a keze. (Palkovics László oktatási államtitkár közlése szerint szerdán este egyeztetnek a rektorral.)A rektorhelyettes hozzátette: konzultálnak az Európai Bizottsággal, és információi szerint Navracsics Tibor területért felelős uniós biztos is vizsgálja a kérdést.Fodor Éva, rektorhelyettes elmondta: a diákokat, tanárokat levelek írására kérték, és arra, hogy keressenek kapcsolatokat itthon és külföldön, akik támogatják, hogy a CEU a jövőben is jelen lehessen Magyarországon.Palkovics László oktatási államtitkár szerdai budapesti sajtótájékoztatón azt mondta, a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. Az államtitkár hivatkozva az Oktatási Hivatal külföldi intézményeket érintő vizsgálatára jelezte: a tapasztalatok nyomán módosítják a felsőoktatási törvényt, és feltétel lesz az is, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a székhely szerinti országban működő, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősüljön. Ez utóbbi minden országra, míg az államközi szerződés feltétele a tengeren túli országokra vonatkozik majd. Az oktatási államtitkár hangsúlyozta: minden intézménynek meg kell felelnie a hatályos magyar törvényeknek, "nincs olyan egyetem, nem szabad lennie olyannak Magyarországon, aki a törvények felett állónak képzeli magát, ez igaz egyébként valóban a Soros-egyetemre, a CEU-ra is".További pontosításként említette, hogy az itt folytatni kívánt képzés és oklevél államilag elismert felsőfokú fokozatot adó képzésnek minősüljön.A CEU háttéranyaga szerint az intézmény 25 éve van jelen Magyarországon, 8 mester és 2 doktori programja akkreditált, több mint 600 magyar munkavállalót foglalkoztat, évente mintegy 1800 hallgató tanul itt, közte közel 400 magyar diák. Álláspontjuk szerint a Közép-Európai Egyetem kettős identitása lehetővé teszi, hogy Magyarországon és az Egyesült Államokban is akkreditált képzéseket nyújtson.Az uniós biztosok heti ülésén már a hír másnapján szóba került a külföldi egyetemeket szabályozó törvénymódosítás, ami gyanúsan a Soros György szervezete által alapított Közép-európai Egyetemre van kihegyezve.Az Európai Bizottság első alelnöke, a holland szociáldemokrata Frans Timmermans a biztosi kollégium szerda délelőtti ülésén napirenden kívül szóba hozta, hogy a magyar kormány szigorítani tervezi a felsőoktatási törvényt, hogy az kimondja: az EU-n kívüli egyetemek csak nemzetközi egyezmény alapján folytathatnak képzést és adhatnak ki diplomát Magyarországon - írja az Index Eurológus blogja A CEU-nak a Soros György által létrehozott, New York-i székhelyű Nyílt Társadalom Alapítvány a tulajdonosa, ezért nem nehéz belelátni a lépésbe, hogy annak a harcnak a következő felvonása, amit a kormány a Soros Györgyhöz köthető szervezetek ellen hirdetett meg.Az európai uniós intézményektől szokatlan gyorsasággal, már a hír másnapján szóba került az ügy az EU javaslattevő, ellenőrző testületének, az Európai Bizottságnak a legfelső vezetésében. Az oktatásért felelős magyar biztos, Navracsics Tibor beszámolt Frans Timmermansnak és a többi uniós országból érkezett biztosnak a törvényjavaslatról. A Bizottság felvette a kapcsolatot az ügyben a magyar kormánnyal.Minden uniós tagállam saját maga dönt arról, hogy hogyan szabályozza az oktatási rendszerét. Főszabály szerint az Európai Uniónak nincs beleszólása oktatási ügyekbe, csak javasolhat, támogathat, esetleg felszólalhat jogsértő nemzeti intézkedések ellen. A magyar biztos múlt héten levélben kérte a román oktatási minisztert, hogy tegyen eleget a romániai törvényi kötelezettségének, és hozzanak létre magyar tanszékeket a marosvásárhelyi orvosi egyetemen.A CEU-t sújtó törvényjavaslat ügyében „egyelőre tájékozódunk" – mondta kérdésünkre Navracsics Tibor.