Brutális kamionbaleset az M3-as autópályán - Egy ember meghalt

Több tehergépjármű ütközött az M3-as autópályán Kerekharasztnál, az egyik jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Az autópálya Miskolc felé vezető sávjait lezárták. Mindkét irányba jelentős a torlódás. A rendőrség a police.hu honlapon azt közölte, hogy 5 tehergépjármű és egy személygépkocsi ütközött össze, a pályaszakaszon teljes útlezárás van, az aszódi lehajtónál terelik le a pályáról a forgalmat.Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, az egyik kamion vezetőfülkéje a becsapódástól az árokba repült, vezetője a helyszínen életét vesztette. Egy másik jármű vezetője beszorult a teherautóba, őt feszítővágóval szabadították ki. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a sérült járművek az autópálya 49-es kilométerénél a Nyíregyháza felé vezető oldalt teljes szélességében elfoglalják.A rendőrség Bagnál a 3-as főút felé tereli a járműveket, ezért a csomópont előtt is több kilométeres torlódásra kell készülni. A 3-as főút M3-as autópályához közeli szakaszán útfelújítási munkák zajlanak, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. A közútkezelő szakemberei időszakosan jelzőőrös irányítást vezetnek be, hogy a forgalom könnyebben haladhasson az alternatív útvonalon is.A feltorlódott járművek egy részét az elválasztó korlát megnyitásával szakaszosan a főváros felé vezető oldalra terelik, ezért a Budapest felé haladókat időnként megállítják, így mindkét irányban jóval hosszabb menetidővel kell számolni. Közölte: a 3-as főúton is nagy a torlódás, ezért aki teheti, Budapest és Gyöngyös között mindkét irányban válasszon másik útvonalat vagy halassza el utazását.Az aktuális forgalmi helyzetről a www.utinform.hu oldalon vagy az Útinform szolgálat 06-1-336-2400-s telefonszámán lehet érdeklődni. A pihenőhelyeken és a feltorlódott kocsisorokban a társaság munkatársai vizet is osztanak a közlekedőknek.