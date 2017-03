Büntetnék a közterületen ürítőket, de nincs elég nyilvános vécé Budapesten

Székely László ombudsman jelentése jelzi: panaszbeadvány sérelmezte a mindenki számára elérhető, hozzáférhető nyilvános illemhelyek hiányát a fővárosban, valamint a vélelmezetten ezek fenntartására kötelezett önkormányzatok mulasztását.



Az ombudsmani vizsgálat során megkeresték a Fővárosi Csatornázási Műveket (FCSM) is, ahonnan azt a választ kapták, hogy 51 illemhelyet működtetnek Budapesten, ezek a főbb közlekedési csomópontoknál és a turisták által látogatott nevezetességek környékén vannak.



A főpolgármester pedig azt emelte ki válaszában, hogy az üzemképes illemhelyek működtetéséből származó évente mintegy 180 milliós bevétel nem fedezi a meglévők üzemeltetését sem. Budapesten nemcsak az FCSM működtet nyilvános illemhelyeket, hanem kerületi önkormányzatok és egyéni vállalkozók is, ezért pontos számokat a Főpolgármesteri Hivatal sem ismer.



Hét kerületben nincs nyilvános illemhely, a legtöbb pedig a VIII., a XI. és a XII. található (négy, öt és hat darab), a többi kerületben pedig általában egy-kettő működik.



Kiderült az is, hogy köztisztasági szabálysértés miatt 2015-ben 38 esetben tettek feljelentést és emiatt összesen 880 ezer forintnyi értékben szabtak ki helyszíni bírságot.



Székely László megállapította, hogy a nyilvános illemhelyek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek és garanciális elemek hiányosságai sértik az emberi méltósághoz való jogot és a jogbiztonság követelményét. Még az sem egyértelmű, hogy a nyilvános illemhelyek üzemeltetése pontosan mely szerv feladata, így a jogbiztonság is sérül. Az ombudsman ezért felkérte a belügyminisztert, hogy vizsgálja felül a jogi szabályozást, fontolja meg a módosítás lehetőségét. A főpolgármestert pedig arra kérte, fontolja meg, hogy a főváros önként vállalt önkormányzati feladatnak tekintse nyilvános illemhelyek üzemeltetését.