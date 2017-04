Büntetőfeljelentést tesz a nemzeti konzultáció honlapja miatt a DK

A párt alelnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján arra hivatkozott, hogy a weboldal egy olyan orosz cégnek továbbította a kitöltők adatait, amely korábban az orosz titkosszolgálatnak szolgáltatott információkat.



Egyetlen magyar állampolgár adatai sem kerülhetnek az orosz titkosszolgálathoz, az oldalt esetleg látogató Fidesz-szavazók adatai sem - folytatta Vadai Ágnes, hozzátéve: az Orbán-kormány elsősorban a saját szavazóit árulta el azzal, hogy átadta az adataikat az oroszoknak.



A DK tudni akarja, hogy hány ember adatait továbbították az oroszoknak és ki a személyes adatokkal való visszaélés személyi felelőse - mondta a független képviselő. A párt azt is tudni szeretné, hogy Orbán Viktor miniszterelnök adott-e utasítást arra, hogy a magyarok adatait küldjék el az oroszoknak - jelentette ki a politikus.



A 444.hu írt arról, hogy a nemzeti konzultáció honlapján az orosz Yandex nevű technológiai cég kódja fut. "Egy mérőkód, ami az oldalak gazdájának segít statisztikákat készíteni a látogatókról, és a segítségével azt is ellenőrizni lehet, hogy az oldal jól van-e összerakva, könnyen tudják-e használni a látogatók. Ezzel önmagában nincs is semmi probléma, szinte minden weboldalon futnak ilyen kódok, a legelterjedtebb az amerikai Google megoldása" - fogalmaztak. A portál szerint ugyanakkor problémás, hogy "2011-ben kiderült: a Yandex adatokat oszt meg az orosz titkosszolgálattal". A lap azt írta, hogy a kormányzati portál a felhasználók nevét, e-mailcímét és életkorát is megosztja a szolgáltatóval.



A Kormányzati Tájékoztatási Központ vasárnap azt közölte az MTI-vel, hogy a nemzeti konzultáció internetes honlapja minden tekintetben megfelel a szigorú törvényi előírásoknak, az MSZP, az LMP, a Liberálisok és az Együtt ugyanakkor vizsgálatot követelt, hogy kiderüljön, történt-e jogosulatlan adatkezelés.