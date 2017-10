CEU: a kormány javaslata meghosszabbítja a bizonytalanságot

A CEU (Central European University) üdvözöl minden olyan kezdeményezést, amely csökkenti a bizonytalanságot, azonban az igazságügyi miniszter javaslata a határidők megváltoztatásáról meghosszabbítja a bizonytalanságot - közölte az egyetem pénteken este.



"A CEU sürgeti a magyar kormányt, hogy haladéktalanul írja alá a Magyarország és New York állam közötti megállapodást, valamint kinyilvánítja elkötelezettségét, hogy minden törvényes előírásnak eleget tesz, megvédi tanszabadságát, és folytatja működését, mint a magyar és a nemzetközi tudományos élet megbecsült tagja" - fogalmazott közleményében az egyetem.



A CEU szerint a fennmaradását biztosító megállapodás New York állam és a magyar kormány között készen áll az aláírásra. A helyzet megoldása a kormányzat kezében van: egyszerűen aláírhatja az általa letárgyalt megállapodást.



A magyar kormány már aláírt egy szerződést Maryland állammal a McDaniel College ügyében. "A New York állammal kötendő megállapodás aláírásának elmulasztását csak a CEU elleni diszkriminációként tudjuk értelmezni" - áll a CEU közleményében.



A határidő meghosszabbítása, és a megállapodás aláírásának elmaradása visszalépés, a CEU viszont az előrelépésben érdekelt - tudatta az egyetem.



Trócsányi László igazságügyi miniszter pénteken jelentette be, hogy a kormány benyújtotta a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítását, amely meghosszabbítja azt a határidőt, ameddig a külföldi felsőoktatási intézményeknek teljesíteniük kell magyarországi működésük feltételeit. Ha az Országgyűlés elfogadja a módosítást, akkor a jelenlegi 2018. január 1-je helyett, egy évvel később, 2019. január 1-jéig kell az egyetemeknek megfelelniük a felsőoktatási törvény tavaszi módosításában előírt feltételeknek.