CEU: Áder teljesíthetőnek véli az amerikaiakkal való megállapodást

Teljesíthető feltételnek nevezte a köztársasági elnök azt, hogy a CEU ügyében előzetes megállapodás jöjjön létre az Egyesült Államok kormánya és a magyar kormány között.



Áder János az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban a Fenntarthatósági témahét alkalmából tartott előadásán, kedden Budapesten, kérdésekre válaszolva beszélt erről. A diákok a felsőoktatási törvény módosítása kapcsán a Central European Universityről (CEU) is kérdezték az államfőt, amiről elmondta: vélekedése szerint viszonylag könnyen teljesíthető feltétel az, hogy előzetes megállapodást kössön az Egyesült Államok kormányával a magyar kormány, ami sokkal lazább jogi kategória, mint a nemzetközi egyezmény. Jóhiszeműség kell hozzá mindkét fél részéről, amit a törvény aláírásakor kiadott nyilatkozatában is említett - fűzte hozzá.



Az államfő hangsúlyozta, a felsőoktatási törvénymódosítás a CEU kapcsán a New York-i nonprofit egyesületre vonatkozik, amely képzést nem folytat, de van diplomakiadási joga, nem a budapesti Közép-európai Egyetemre vagy a budapesti egyetemet működtető alapítványra. Elmondta azt is, hogy a CEU New-York-i nonprofit alapítványának meg kellene egyeznie egy New-York-i egyetemmel, hogy biztosítsa a CEU képzési hátterét, így teljesíthető lenne a törvénymódosítás által szabott új feltétel. Kijelentette, nagyon komoly értékteremtő munka, hasznos tevékenység folyik az egyetemen. Felidézte: Orbán Viktor kormányfő is azt mondta a parlamentben, hogy "nem áll a kormány szándékában a Soros György által támogatott Közép-európai Egyetem bezárása", ami vélekedése szerint egybecseng a Michael Ignatieffnek, a CEU rektorának állításával, hogy nincs veszélyben a CEU léte.



Áder János a fenntarthatóságról szóló előadásában elmondta, stockholmi egyetemi kutatók szerint 3 feltétele van annak, hogy megálljon a szén-dioxid kibocsátás növekedése. Szavai szerint apró reménysugár, hogy az elmúlt 3-4 évben ez megállt, bár vita van róla, átmeneti stagnálás-e,vagy tetőzik-e az emelkedés. A másik feltétel, hogy 10 évente meg kell felezni a szén-dioxid kibocsátást, míg a harmadik, hogy abbahagyják az erdőirtásokat, amely az óceán mellett az egyik legnagyobb szén-dioxid-elnyelő - ismertette.



Magyarországnak jó a kiindulópontja, 6 tonna ez egy főre eső szén-dioxid kibocsátása, amivel jóval az uniós átlag alatt van. Elsőként írta alá a párizsi klímamegállapodást is az uniós országok közül, valamint folyamatban van a nemzeti klímastratégia kidolgozása, és azt javasolják, hogy gondolják újra a nemzeti energiastratégiát - mondta. Az államfő kiemelte az elektromos autózás elterjedése érdekében hozott kormányzati döntéseket és a napelemek felszerelésére nyújtott támogatást.



A paksi atomerőmű bővítésének szükségességét firtató kérdésre Áder János leszögezte: a legfontosabb tényező a biztonság. Azonban amíg nem lehet gazdaságosan, környezetbarát módon megoldani a nap- vagy a szélenergia tárolását, addig szükség van alaperőművekre, Magyarország pedig az atomenergia mellett döntött.



Áder János a szélerőművekkel kapcsolatos kérdésre elmondta, vita van közte és a kormány illetékesei között ebben, az államfő szerint nem helyes lemondani a szélerőművekről, míg a kormány a napenergiát tekinti elsődlegesnek.



A köztársasági elnök üdvözölte a diákok releváns kérdéseit és nyitottságát, közéleti érdeklődését is. Az államfői hivatal tájékoztatása szerint a mostani volt az első alkalom, hogy egy köztársasági elnök közéletről, politikáról beszélgetett diákokkal, amit élőben közvetítettek az interneten.



A szervezők elmondása szerint a Fenntarthatósági témahétre több mint 1800 iskola regisztrált, az eseménysorozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a pontvelem.hu szervezte.