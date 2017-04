CEU és civiltörvény mellet tüntettek: a Hősök tere után a Kossuth térre vonultak - fotók

A civiltörvény-javaslat ellen szervezett szerdai budapesti tüntetés felszólalói szerint a civilek lejáratását és meghurcolását célozza a javaslat. A Civilizáció Facebook-csoport által szervezett rendezvényen, mintegy száz civil szervezet demonstrált a fővárosi Hősök terén. A rendezvényre sokan érkeztek zászlókkal és transzparensekkel; a nemzeti és uniós lobogók mellett norvég, s a civil szervezetek zászlói is feltűntek. A Hősök terén megjelentek egy több méter betűmagasságú "CIVIL" feliratot állt körbe szív formában. A szív-formát körülálló demonstrálók megtöltötték a Hősök terét, illetve a Dózsa György út és az Andrássy út kereszteződését, valamint az Andrássy út egy részét. A rendezvény végén elhangzott a magyar és az uniós himnusz. A rendezvény befejeződése után a tüntetők egy része elindult az Oktogonhoz, majd onnan tovább a Nyugati pályaudvarhoz, onnan pedig a Bajcsy-Zsilinszky úőton a Deák térhez. A rendőrség a lezárta a forgalom elől a vonulók útvonalát. A demonstrálók más része a Hősök teréről a közeli Fidesz-székházhoz vonult, ahol rendőrök állták el útjukat. A tüntetők papírrepülőket dobáltak a rendőrökre, kisebb dulakodás is volt. Később nemzeti konzultációs űrlapokat gyújtottak fel. A rendőrség békés és törvénytisztelő magatartásra szólította fel az összegyűlteket. A demonstrálók egy idő után elvonultak.

7:35 Tíz óra után sokan visszaindultak az Oktogonhoz, a korábban tízezres nagyságrendű tömeg egy-két ezresre apadt - írja az Index.



A megcsappant társaság végül úgy döntött, nem fogják a reggeli forgalmat feltartani. Öt után már járható volt a Körút és az Andrássy is.



A szerdai tüntetésen rendőri intézkedés nem történt. 22:28 Aki élőben követné még az este történéseit, az itt megteheti>> 22:26 A Parlamentnél az első sorokban állók ordítják hátrafele, hogy "Ne dobálj" - írja az Index. Mint mondták, a rendőrök nem tehetnek semmiről, és ez a demonstráció értük is tart. 21:50 Lassan apad a tömeg. Egy csoport elindult EMMI-hez, egy másik visszamenne az Oktogonra. 21:35 A tömeg a Kossuth téren világít a telefonokkal.

21:26 A menet a szokásos dalokat énekli, a szokásos szlogeneket skandálja - most épp a "Ki nem ugrál gázszerelőt". A kettévált tömeg a Kossuth téren fog egyesülni, egy részük ugyanis már a Parlamentnél van. 21:17 Az Astoria után az Erzsébet híd felé halad a tömeg .A tömeg nagyobbik része az Oktogon-Nyugati-Deák-Astoria vonalon mozog - írja az Index. 20:47 Fél kilencre szétszéledt a tömeg, nehéz megbecsülni, hogy hányan lehetnek még az utcán, de biztos, hogy sok ezren. Az Index tudósítói azt mondják, tömeg van az Oktogonnál, de a tér átjárható. Páran ülnek, kártyáznak a földön, a Lendvay utcánál pedig már nincsenek tüntetők. 20:23 Több tízezer ember részvételével, és több mint 100 civil szervezet csatlakozásával jött létre a Hősök vétója esemény, írják közleményükben a szervezők.



Egy darabig állt a menet eleje a Nyugatinál, ott megvitatták, merre menjenek tovább és legtöbben a Kossuth teret üvöltötték. El is indultak. Közben egy nő átugrott a Fidesz-székház kerítésén. Körülbelül 15 métert tehetett meg, amikor egy rendőr utánaeredt, és leteperte - írja az Index. 19:59 A Lendvay utcánál folyamatosan megy a skandálás. A rendőrök egy hangosbemondón folyamatosan ismételgetik, hogy jogsértő magatartást követnek el, de a tüntetők nem tágítanak. A Szépművészeti Múzeumnál 250-300 rohamrendőr sorakozott fel. Gázmaszk van náluk, de pajzsot nem láttak az Index tudósítói. 19:46 Elindultak az Oktogonra, az Index tudósítása szerint már el is foglalták a zsúfolt csomópontot. 19:35 Rengeteg a rendőr a Lendvay utcában, sok tüntető törökülésben ül a rendőrsorfal előtt.

19:30 A tömeg papírrepülőkkel dobálja a Fidesz székházat és a rendőröket. Közben azt ordítják, "Mi vagyunk a nép!" 19:27 Szólnak a szokásos taktusok, "Demokráciát", az "Éjjel-nappal hazudtok" és a "Dühösek vagyunk". 19:16 A hivatalos tüntetés után folytatódik a tiltakozás, Fidesz Lendvay utcai székházánál. 19:04 Telefonnal világítanak a Hősök terén, hogy a szív jobban látszódjon.



18:57 A Himnusz majd az Örömóda zúg a Hősök terén. 18:42 A demonstrációhoz - a szervezők tájékoztatása szerint - több tucat civil szervezet jelezte csatlakozását, köztük az Amnesty International Magyarország, az Eötvös Károly Intézet, a Greenpeace Magyarország Egyesület, a Háttér Társaság, a Humán Platform, a Krétakör Alapítvány, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Helsinki Bizottság, a Magyar Szolidaritás Mozgalom, a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület, a Mérték Médiaelemző Műhely, a Nyugdíjasok Országos Képviselete, az Oktatói Hálózat, az Ökotárs Alapítvány, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Roma Parlament, a Szivárvány Misszió Alapítvány - Budapest Pride, a Tanítanék Mozgalom, a Társaság a Szabadságjogokért, a Transparency International Magyarország Alapítvány és a Védegylet. 18:37 Még mindig tartanak a beszédek a Hősök terén. A tömeg a környező utcákban hömpölyög. 18:15 Rengetegen vannak a Hősök terén, az Andrássy úton több háztömbnyire állnak az emberek. 18:08 Kezdődnek a beszédek. A szervezők kérték, hogy a pártmatricás, pártlogós transzparenseket tegyék el, mert ez egy pártsemleges tüntetés. A szervezők úgy tervezik, hogy egy szívet formálnak majd az emberek a Hősök tere közepén. 17:37 A Fidesz székháznál komoly rendőri készültség van - az Index fotója alapján. 17:36 A Momentum állásfoglalása a civileket listázó törvény kapcsán:



A Fidesz Magyarországán civilnek lenni szitokszó. Pedig a civilek alkotják a társadalmat, ők azok, akik építik ezt az országot. És akiket a kormánynak képviselni kellene. Ehelyett putyini uszításra a kormány rátámad saját nemzetére, pont azokat pécézi ki magának, akik a legtöbbet tesznek másokért. A széttagoltság, az egymástól való félelem rendszere épül. Stigmaként ragasztják a külföldi pénzeket is elfogadó, átláthatóan működő szervezetekre a külföldi finanszírozott jelzőt - miközben Magyarországon semmilyen fejlesztés nem történne EU-s, tehát külföldi pénzek nélkül.

A civilek listázásával a Fidesz újra Moszkvát másolja, és még távolabb kerül Európától - és ha az elégedetlenség egyszer elsöpri őket, a nyugati országok helyett már tényleg csak Moszkvába menekülhetnek.

17:34 Több százan gyűltek már össze a Hősök terén. Többen a Fidesz székházhoz akarnak vonulni (ami a Hősök tere mellett van), egy csoport az Oktogon forgalmát akarja megállítani. De mindenki hangsúlyozta, békések és erőszakmentesek maradnak.



A szervezők felhívásukban azt írják, mindezt azért teszik, hogy az április 9. és 10.-i tüntetés hevületét magasabb hőfokra állítsák, de békés és erőszakmentes kereteken belül. A demonstrálók célja az is, hogy a vidéket is elérje a tiltakozás, ami lassan valóban országossá dagad: ma Szeged és Békéscsaba, holnap Debrecen is tüntet a civileket és a CEU-t vegzáló törvény ellen - írja a Népszava.hu

A Civilizáció civil csoport ma 17:30-ra egy békés és erőszakmentes eseményt szervez a Hősök terére, ahol egy látványos élő képpel állnak ki a civilek és a gondolat szabadsága mellett. A felhívásban azt írják: a Civilizáció csoport megbélyegzőnek tartja a kormány civiltörvényhez beadott módosító javaslatát, mely csak tovább nehezítené az ország jobbításán dolgozó hazai civil szektor működését.A szerda esti eseményen a Hősök terén 16 000 m²-es területen az összegyűlő civilek tömege alkot meg egy élő képet. "Ezzel üzenjük Magyarországnak és a világnak, hogy tovább dolgozunk az ország érdekében, és maradunk azok, akik vagyunk; maradunk azért, amiért elköteleztük magunkat. Maradunk, hogy elutasítsuk a megbélyegzést; maradunk, hogy mások is maradhassanak" - írják a Hősök Vétója elnevezésű demonstráció Facebook-oldalán, amin már 11 ezren jelezték, hogy ott lesznek, és 14 ezer ember érdeklődik iránta.A Hősök terén rendezett tüntetéshez már csatlakozott Szeged, Békéscsaba és Debrecen is. Az örendezett tüntetés felhívásában arra figyelmeztettek, hogy a kormány retteg a gondolkodó emberektől, a kritikától és a vitától. "Mindent megtesznek, hogy a sajátjuktól eltérő véleményt és gondolatot betiltson, ezért is akarja bezáratni az egyetemet. Ha ezt hagyjuk könnyen lehet, hogy a jövő héten a Szegedi Tudományegyetem kerül sorra. Nem hagyhatjuk, nem hagyjuk! Most rajtunk a sor!"Békéscsabán fél 6-kor kezdődik a tüntetés a Szent István téren, ahol közös zenéléssel, táncolással állnak ki és tiltakoznak a Közép-európai Egyetem bezárása és a civil szervezetek megbélyegzése, ellehetetlenítése ellen.Két hete még nem gondoltuk volna, hogy az ország egyik legjobb egyeteméért kell utcára vonulni, de pár hatalmaskodó napok alatt lehetetlenítette el a CEU-t. Nobel-díjasok, nemzetközi és hazai egyetemek, nemzetközi és hazai tudósok sora állt ki a Közép-európai Egyetemért, de ez egyelőre kevés.A kormány retteg a gondolkodó emberektől, a kritikától és a vitától. Mindent megtesznek, hogy a sajátjuktól eltérő véleményt és gondolatot betiltson, ezért is akarja bezáratni az egyetemet.Ha ezt hagyjuk könnyen lehet, hogy a jövő héten a Szegedi Tudományegyetem kerül sorra.Nem hagyhajtuk, nem hagyjuk!Most rajtunk a sor!Időpont: 2017. április 12., 17:00–19:00Hely: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs KözpontAdy tér 10., Szeged, 6722Közösségi oldalon további infók:www.facebook.com/events/1451446764929373/